Папин стиляга: брат Кейт Миддлтон показал милого племянника принцессы Уэльской

Младший брат принцессы Кэтрин Уэльской Джеймс Миддлтон оказывает поддержку онкобольной сестре, но при этом не забывает и про маленькие радости, которые дарит ему жизнь с появлением первенца.
В октябре 2023 года Миддлтон и его супруга Ализе Тевене стали родителями сына, которого назвали Иниго. Джеймс редко рассказывает о личном, но ради полугодовалого крохи порой делает исключение.
Так недавно в своем блоге в Instagram мужчина в День своего рождения опубликовал трогательный снимок с сыном. "В одинаковых беретах отмечаем мой День рождения. Окруженный семьей, друзьями и моими собаками", - подписал снимок Миддлтон.
В кадре он держит Иниго на руках и широко улыбается. Лицо самого маленького племянника принцессы Уэльской Джеймс предпочел скрыть эмодзи в виде белого сердечка.
Кто такая Кейт Миддлтон
Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.
Кейт Миддлтон - последние новости:
Напомним, у жены принца Уильяма Кейт Миддлтон обнаружили рак. Об этом рассказала сама принцесса Уэльская в видеообращении. Она раскрыла подробности лечения и попросила о приватности.
Также известный ведущий рассказал о нервном срыве Кейт Миддлтон - Пирс Морган считает, что принцесса Кэтрин переживает серьезный кризис из-за повышенного внимания общества к своему здоровью.
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