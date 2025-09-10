Память про Украину: принц Гарри вернулся с трогательным жестом поддержки

Принц Гарри вернулся на родину и напомнил про воинов ВСУ одной деталью гардероба.

Принц Гарри в Украине / коллаж: Главред, фото: sussex.com

Британский принц Гарри вернулся из США, где проживает со своей женой Меган Маркл, в Великобританию. На родине принц появился на ежегодной церемонии WellChild Awards с неожиданным упоминанием Украины, сообщает Daily Express U.S.

Принц Гарри активно занимается благотворительностью, в том числе поддерживает ветеранов. Прошлой весной наследник британского престола посетил Львов и встретился с военнослужащими ВСУ, которые проходили реабилитацию в центре Superhumans.

Принц Гарри c защитниками Украины / фото: sussex.com

В знак благодарности за поддержку Украины принц Гарри получил от генерального директора Superhumans Ольги Рудневой браслет. Британского принца очень тронул этот подарок и он пообещал, что еще обязательно вернется в Украину.

Принц Гарри, как оказалось, не забыл про этот визит, и выбрал именно это украшение во время своего публичного появления на родине. На ежегодной церемонии WellChild Awards он отметил невероятные достижения тяжело больных детей, которые, несмотря на серьёзные испытания, продолжают вдохновлять окружающих. Принц Гарри пообщался с юными участниками и их семьями, даря им внимание и поддержку.

Принц Гарри с браслетом Superhumans / фото: sussex.com

Ранее Главред сообщал, что принц Уильям сделал неожиданное признание о своих детях. По словам принца, его сыновья имеют совершенно разный характер и совсем не такие, как их видит публика. Наследник престола рассказал, как на самом деле ведут себя дети принца.

Также недавно короля Чарльза заметили в онкологической клинике. Король Великобритании официально заявил, что борется с раком и его лечение продолжается. Как заявляет сам монарх, его состояние намного улучшилось.

О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

