Памела Андерсон пожаловалась на коллегу, который показал ей свой пенис

Памела Андерсон / imdb.com

В своих предстоящих Netflix-мемуарах, американская актриса Памела Андерсон подробно описывает тревожный инцидент, произошедший на съемках фильма "Обустройство дома" в 1991 году, когда ей было 23 года. По информации звезды, ее коллега Тим Аллен показал ей свой пенис.

"В первый день съемок я вышла из своей гримерки, а Тим был в коридоре в своем халате. Он расстегнул свой халат и быстро мелькнул полностью обнаженный под ним. Он сказал, что это справедливо, потому что он видел меня голой. Теперь мы квиты. Я неловко рассмеялась", — говорится в отрывке из "С любовью, Памела", пишет Variety.

Аллен, которому на момент предполагаемого инцидента было 37 лет, предположительно имел в виду работу Андерсон в качестве модели для Playboy, которая помогла начинающей актрисе стать всемирно известным секс-символом.

"Нет, этого никогда не было. Я бы никогда так не поступил", — сказал Аллен в заявлении.

Взрывное заявление — одно из многих в книге, в которой прослеживается путь Андерсон от девушки из маленького городка с острова Ванкувер до одной из самых узнаваемых женщин в мире.

"Обустройство дома" стало одной из первых работ Андерсон, где она сыграла Лизу, девушку-инструменталистку, в сериале, который быстро стал телесериалом № 1 в Соединенных Штатах. Она появилась в первых двух сезонах ситкома ABC, прежде чем уйти, чтобы сосредоточиться на "Спасателях Малибу", который стал глобальным явлением, экспортированным в 150 стран.

"С любовью, Памела" — одно из самых ожидаемых произведений года от HarperCollins. В нем Андерсон обращается к прошлогоднему популярному сериалу Hulu "Пэм и Томми". Андерсон хранила молчание в сериале, в котором рассказывается о печально известном секс-видео, которое было украдено из ее дома с тогдашним мужем Томми Ли, когда оно было запущено в феврале 2022 года.