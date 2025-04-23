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Алла Пугачева поцапалась с путинисткой Ларисой Долиной - что случилось

Элина Чигис
23 апреля 2025, 13:23
88
Лариса Долина рассказала, как все произошло.
Лариса Долина, Алла Пугачева
Лариса Долина заговорила об Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: t.me, Лариса Долина, instagram.com, Алла Пугачева

Кратко:

  • Лариса Долина рассказала о проблемах с Аллой Пугачевой
  • Из-за чего это произошло

Российская певица Лариса Долина, которая родом из Одессы, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическую политику Кремля, поделилась, как испортились ее отношения с Аллой Пугачевой.

Как заявила путинистка в комментарии для росСМИ, все произошло из-за российского композитора Горобца.

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Однажды он написал песню для Долиной и это не понравилось Примадонне, хотя на тот момент Пугачева уже не сотрудничала с ним, но обиделась. По словам предательницы, Алла Борисовна после этого вражески относилась к ней.

Лариса Долина поддерживает диктатора Путина
Лариса Долина поддерживает диктатора Путина / фото: t.me, Лариса Долина

"И она предъявила ему претензии, почему он не для нее написал эту песню. И он сказал ей — я имею право делать и писать то, для кого я хочу, и так далее", — поделилась путинистка.

Алла Пугачева
Алла Пугачева сейчас живет в Израиле / instagram.com, Максим Галкин

Затем Долина сказала, что не стоит об этом говорить через столько лет, ведь она старается ставать на защиту Пугачевой.

"Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще — это не очень этично", — отметила певица.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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Кто такая Лариса Долина?

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

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