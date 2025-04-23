Алла Пугачева поцапалась с путинисткой Ларисой Долиной - что случилось

Кратко:
- Лариса Долина рассказала о проблемах с Аллой Пугачевой
- Из-за чего это произошло
Российская певица Лариса Долина, которая родом из Одессы, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическую политику Кремля, поделилась, как испортились ее отношения с Аллой Пугачевой.
Как заявила путинистка в комментарии для росСМИ, все произошло из-за российского композитора Горобца.
Однажды он написал песню для Долиной и это не понравилось Примадонне, хотя на тот момент Пугачева уже не сотрудничала с ним, но обиделась. По словам предательницы, Алла Борисовна после этого вражески относилась к ней.
"И она предъявила ему претензии, почему он не для нее написал эту песню. И он сказал ей — я имею право делать и писать то, для кого я хочу, и так далее", — поделилась путинистка.
Затем Долина сказала, что не стоит об этом говорить через столько лет, ведь она старается ставать на защиту Пугачевой.
"Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще — это не очень этично", — отметила певица.
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Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.
А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.
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Кто такая Лариса Долина?
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
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