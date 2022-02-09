"Отвернуло от чего-то более страшного": Руслана Писанка не может ходить и ждет операции

Руслана Писанка рассказала о своем самочувствии после падения / пресс-служба канала "1+1"

Известная украинская ведущая Руслана Писанка, которая недавно упала на сцене во время спектакля и получила серьезную травму, уже готовится к операции на ноге и чувствует себя хорошо.

"Я себя чувствую нормально. Такое ощущение, словно я уже здорова, но ходить еще не могу. Уже готова к операции, в ближайшее время ее сделают. Если сейчас кто-то находится в таком же состоянии, как и я, главное понять, что это есть сегодня твоя реальность, и это можно преодолеть", - сказала ведущая во время прямого эфира шоу "Твій день" на 1+1.

"Все пройдет и будет хорошо. Говорят люди, что может отвернуло от чего-то более страшного... " - добавила Руслана.

По прогнозам врачей, уже через 3-4 месяца 56-летняя Писанка начнет ходить, но сама она уверена, что на работу придет значительно раньше.

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Ранее Главред сообщал о том, что украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка 4 февраля упала в обморок в ходе спектакля. Инцидент произошел на сцене Дома офицеров Вооруженных Сил Украины.

Позже стало ивестно, что Руслана Писанка во время спектакля, в котором она принимала участие, внезапно упала на сцене и не смогла встать. Актриса пояснила, что на спектакле "Поезд "Одесса-Мама" она с актерами танцевала короткий танец каблуках. Она совершила неосторожное движение и упала.

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