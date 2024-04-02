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"Отошел в иной мир": в блоге Потапа молятся про музыканта

Анна Подгорная
2 апреля 2024, 00:35
Срочная новость про судьбу артиста потрясла и удивила его поклонников.
Потап
Потапа "похоронили" в Сети - последние новости про Потапа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

В блоге певца и музыкального продюсера Потапа появилась новость о том, что он "отошел в иной мир". Пост был создан на основе скриншотов из YouTube - снимков артиста на фоне свечей и годов жизни.

Опубликовал эту новость сам Алексей Потапенко с припиской в виде эмодзи сложенных в молитве рук. Музыкант стал жертвой фейковых видео, которые преждевременно "хоронят" известных личностей.

Потап увидел в этих роликах определенную иронию, и решил использовать их в качестве шутки на первое апреля. Многие юмор артиста поддержали.

видео дня

Однако в комментариях нашлись и такие, кто увидел в этом неудачный пиар-ход, дескать Потап просто пытается привлечь к своей персоне угасающее внимание. Кроме того суеверные поклонники музыканта отметили, что на тему смерти подобным образом шутить не следует.

Потап
Потапа "похоронили" в Сети - последние новости про Потапа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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