Отношения по контракту: Анна Богдан рассказала, как встречалась с "Холостяком" Мишей

Михаил Заливако и Анна Богдан были вместе год/ instagram.com/kanyeeebear/

Победительница "Холостяка" Анна Богдан решила рассказать, были ли ее отношения с главным героем Михаилом Заливако контрактом.

После того, как Богдан победила, пара активно показывала свои отношения, делясь фото и видео в своих блогах. Но недавно стало известно, что пара рассталась. Анна не рассказала причины, почему так произошло спустя год счастливых отношений.

В сети тут же стали подозревать, что у пары просто закончился контракт, подписанный с телекомпанией. "Это правда был контракт? Мне тяжело в это верится, но хочется услышать это от вас", - показала скрин типичного вопроса ей. "Ни с одним мужчиной я нее подписывала контракты!", - написала Анна в ответ.

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Напомним, из всех сезонов романтического шоу, только у одной пары получилась семья. Так, Даша Квиткова и Никита Добрынин поженились и воспитывают сына Льва.

Напомним, ранее модель, туристический агент и блогерка Анна Богдан после года отношений объявила о расставании с бизнесменом Михаилом Заливако. Девушка стала победительницей 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк, в котором Заливако был главным героем.