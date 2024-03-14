Откровенно про интим и кризисы: Тышкевич раскрыла подробности брака с Томусяком

Актриса не стала скрывать, что остается за кадром ее счастливых фото с мужем.

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Екатерина Тышкевич рассказала, как она и Валентин Томусяк переживали кризисы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинские актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк недавно отпраздновали 5 лет официального брака. Познакомилась пара в 2015 году на съемках "Бессмертника".

Поклонники актеров часто отмечают, что они всегда выглядят безумно влюбленными, будто не было в их семье проблем и кризисов. Тышкевич на своей странице в Instagram это опровергла. Артистка рассказала, что в ее с Томусяком отношениях были взлеты и падения, однако они вместе работали над тем, чтобы бережно хранить свои нежные чувства.

"Кризис был, конечно. Кризисы трех и семи лет – по классике. И первый, и второй заканчивались очень долгими, откровенными, неприятными разговорами. Говорили обо всем, что не устраивает. Затем слезы, объятия и договоренности", - рассказывает Екатерина.

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Также она откровенно рассказала про интимные отношения с мужем. Екатерина отметила, что в эту важную сторону каждых романтических отношений нередко вносила коррективы ее болезнь. Тем не менее Валентин был терпелив, и Тышкевич убедительно заявляет - со страстью в их паре все отлично.

"У нас было по-разному. Знаете, когда у жены 24/7 болит голова, то как бы не очень хочется к ней приставать… Не заводит этот момент никак. Мы сейчас вместе девять лет и все отлично со страстью. Ведь интимная жизнь — это большая часть женского здоровья, и мой партнер это понимает и делает все, чтобы я в этом плане была счастливой и довольной", - признается Екатерина Тышкевич.

Екатерина Тышкевич рассказала, как она и Валентин Томусяк переживали кризисы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кто такая Екатерина Тышкевич? Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

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