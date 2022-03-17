"Отдай украинский паспорт": Осадчая послала MARUV вслед за русским военным кораблем

Осадчая послала MARUV вслед за русским военным кораблем / соцсети

Певица MARUV, которая несколько лет активно строила карьеру в РФ, отказывается говорить правду о войне России против Украины.

На днях скандальная певица дала интервью о своей беременности русскому журналу, котором назвала войну России против Украины "временем перемен".

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая не смогла обойти стороной такую выходку артистки.

В своих сторис телеведущая заявила, что Марув следует вернуть украинский паспорт и идти туда, куда пошел военный российский корабль.

"Аня, отдай украинский паспорт. Получи русский и иди за русским кораблем", - написала Очадчая.

instagram.com/kosadcha/

Стоит отметить, что спустя два дня после начала вторжение РФ в Украину Марув опубликовала пост, в котором заявила, что сейчас переживает за будущее ребенка.

"Хочу призвать абсолютно всех в это сложное время поступать по совести и сохранять здравый рассудок. Российские военнослужащие задумайтесь! Военные действия и тем более человеческие жертвы не сделают людей лучше или счастливее. Всем матерям нужны живые сыновья, детям – отцы, а женам – их мужья", - написала тогда певица.

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