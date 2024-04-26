От рака умерла финалистка конкурса "Мисс Мира-2005"

Диведжи Смит Дхиведжа начала прощаться с жизнью еще в январе, и прожила последние месяцы на полную.

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Умерла Диведжи Смит Дхиведжа - что случилось / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/dhiveja

"Мисс Южная Африка 2005" Диведжи Смит Дхиведжа умерла в возрасте 42 лет от онкологии. Об этом в своем блоге в Facebook ее близкий друг Андре Слей.

"Ты была ангелом в моей жизни, и я никогда не смогу отблагодарить тебя за все. Ты была храброй, мужественной, и мне так жаль, что миру не посчастливилось прожить с тобой подольше. Мне очень жаль, что это случилось, но я никогда не буду сожалеть о том, что был благословлен таким солнечным лучиком. Мои самые искренние соболезнования мужу, дочери и близким. Ты была единственной и неповторимой", - написал он в эпитафии.

Смит Дхиведжа боролась с раком на протяжении последних нескольких лет. Про свое лечение она рассказывала в социальных сетях. В одном из своих последних постов в Instagram, 2 января 20024 года, она рассказала, что после очередного сеанса химиотерапии, который не возымел успеха, ей осталась лишь палеативная помощь - метастазы распространились на легкие и кости.

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"В настоящее время я лечусь так, чтобы выиграть как можно больше времени без ухудшения качества жизни - чтобы я могла жить и наслаждаться этой прекрасной жизнью как можно дольше", - написала Диведжи. У покойной остался муж и шестилетняя дочь.

Диведжи Смит Дхиведжа представляла на конкурсе Мисс мира-2005 Южно-Африканскую Республику и дошла до полуфинала.

Конкурс Мисс Мира Мисс Мира - старейший из "большой четверки" (Мисс Вселенная, Мисс Интернешнл, Мисс Земля) конкурсов красоты, основанный в Великобритании в 1951 году. Современный конкурс оценивает не только внешние данные, но и личные качества конкурсанток, отдавая последним предпочтение. По этой причине с 2015 года в полуфинале не проводится промежуточный этап пляжной моды. Одним из наиболее определяющих этапов является "Мисс благотворительность" - Красота с целью, в котором конкурсантки представляют социально значимые проблемы, которым они посвящают свою деятельность. Украина принимает участие в "Мисс Мира" с 1991 года.

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