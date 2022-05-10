Остапчук рассказал, как люди Баскова обьявили на него охоту и угрожали Кадыровцами

Владимир Остапчук рассказал о своих буднях во время войны. Скриншот видео

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал о том, как ему угрожали после публикации под постом Николая Баскова.

Об этом он рассказал в программе "Зірковий шлях".

Читайте также"Пусть лучше молчит, чем как Басков": Данилко жестко пристыдил Киркорова из-за войны в Украине

По словам телеведущего, ему начали названивать с разных номеров после того, как он написал комментарий под постом Баскова: "Боже, яке кончене". И этот комментарий набрал то ли 28 то ли 30 тысяч лайков.

"Он заблокировал. После этого мне звонит мой помощник, Влад, и говорит что на телефон, который у меня в шапке профиля, с российских номеров начали звонить просто сотнями с угрозами", – поделился Остапчук.

Также телеведущему угрожали, что "кадыровцы уже знают его месторасположение и готовятся, чтобы сбросить на него ракету".

Остапчук также рассказал, что война застала их дома в Киеве. Сейчас телеведущий также находится в Украине и ждет окончания войны со своей супругой Кристиной.

Напомним, путинский певец Филипп Киркоровспровоцировал настоящий скандал в России из-за выступления на перевернутом кресте в Москве. Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих. Более того, на него даже написали заявление в Генпрокуратуру.