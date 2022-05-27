"Остались считанные единицы": концертный рынок России опустел

Би-2 одними из первых перестали идти против своей совести/ УНИАН

С концертного рынка России ушли очень многие зарубежные артисты. Прекратились выступления Земфиры, Оксимирона, "Мумий Тролля".

Кроме того, по информации российских СМИ, стало известно, что группа "Би-2" объявила о переносе своих концертов в Уфе, Чебоксарах, Астрахани, Казани, Ярославле и Перми. 11 июня планировалось масштабное шоу "Би-2" в Лужниках — оно тоже переносится.

Как объяснил Сергей Мурадов, исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаторов:

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"Несмотря на все наши просьбы и обращения, нашему сектору экономики, в отличие от театров, киноиндустрии и разработчиков игр, никто так и не помог. А у нас работают тысячи людей, и у каждого семья".

На плаву сейчас остались считанные исполнители. Видимо, предстоит надеяться на "выращивание" новых звезд — а это может занять годы.

Напомним, ранее российская журналистка Ксения Собчак, которая недавно показала свой особняк на Рублевке с мозаикой и шкурами, рассказала, что происходит в россии с группой Би-2.

"Расскажу, какая сейчас ситуация у "Би-2". Если коротко: их прогибают, они не прогибаются. Группу конкретно шантажируют во всех городах: либо вы выступаете под буквой Z в сценических декорациях (как это попытались провернуть в Омске, в результате чего концерт был отменен), либо никаких выступлений не будет", - говорит Собчак.