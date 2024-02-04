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Организаторы Нацотбора отказали Skylerr в снятии ее кандидатуры с голосования

Анна Подгорная
4 февраля 2024, 14:07
Суспільне Мовлення рассказали, по какой причине не могут удовлетворить просьбу певицы.
SKYLERR, Скайлер, Нацотбор-202
Суспільне Мовлення не приняло попытку SKYLERR отказаться от участия в голосовании / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Украинская певица SKYLERR (настоящее имя - Валерия Кудрявец) после участия в финале Национального отбора на Евровидение-2024 заявила, что снимает свою кандидатуру с голосования. Такое решение артистка приняла из-за сомнений поводу прозрачности зрительского голосования, которое значительно усложнилось из-за сбоев в приложении "Дія".

Суспільне Мовлення уже выпустило в социальных сетях собственное заявление - ответ на желание Скайлер прекратить участие в гонке. Просьба певицы была отклонена.

"В соответствии с правилами Национального отбора отсутствуют основания снятия кандидата на этом этапе конкурса", - пишут Суспільне. Они также отметили, что, в случае победы Скайлер в Национальом отборе, у нее остается право отказаться от контракта и участия в конкурсе Евровидение-2024.

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В Сети разгорелись дебаты относительно решения певицы снять свою кандидатуру. Многим это показалось неуважением к аудитории, которая отдала свои голоса именно за Skylerr.

Впрочем нашлись и те, кто разделяет мнение певицы. Так или иначе сегодня в 19:05 будут объявлены результаты голосования за каждого из фианлистов Нацотбора, включая Скайлер.

Ранее стало известно, что перед финалом Национального отбора на Евровидение-2024 в Мальме букмекеры резко изменили ставки на победителя от Украины.

Также организаторы Евровидения объявили, когда будут выступать конкурсанты - в первом или втором полуфинале. Также стало известно, кто из "Большой пятерки" будет голосовать за Украину.

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