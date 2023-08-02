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Орбакайте назвала условия для "секретных" концертов в России

Алена Кюпели
2 августа 2023, 14:11 обновлено 2 августа, 14:18
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Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, якобы готова выступать в России.
Кристина Орбакайте готова выступать в России
Кристина Орбакайте готова выступать в России / Коллаж Главред, фото Instagram/orbakaite_k

Российская певица и дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, похоже, как и мама, завязала с выступлениями в террористической России.

Между тем, ряд пропагандистских СМИ, среди которых пропагандистский телеграмм-канал Mash, сообщили, что Орбакайте таки может выступить в Росии, но есть нюанс.

Сообщается, что звезда рассматривает возможность выступить в террористическом государстве за 50 000 евро (2 млн гривен).

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"Если у вас нет определённой площадки для выступления, то представители Орбакайте будут настаивать на Турции. Туда прилететь им проще, и нужные люди в стране есть. Но на категорические отказы реагируют согласием вернуться в родные северные пенаты. Ведь запланированный на апрель европейский тур очень быстро отменили, а деньги лишними не бывают", - пишет канал, даже не ссылаясь на личные источники.

В посте - непонятно откуда взятая информация от российских пропагандистов:

Пропагандисты взялись за Кристину Орбакайте
Пропагандисты взялись за Кристину Орбакайте / Скриншот телеграмм-канала Mash

Напомним, ранее стало известно о том, что все представители семейства легендарной советской певицы Аллы Пугачевой уже покинули пределы страны-агрессора РФ. Последним уехал ее младший внук Дени Байсаров – сын дочери певицы Кристина Орбакайте.

Ранее Главред сообщал о том, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

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