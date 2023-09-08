Опозоренный Ступка нахамил матери защитника Азовстали

Дмитрий Ступка в хамской манере ответил матери защитника Азовстали.

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Ступка не устает удивлять своими поступками / Коллаж Главред, фото Instagram/stupka777

Известный украинский актер (и представитель легендарной артистической династии) Дмитрий Ступка, который с началом войны отсиживается в США и раздражает своими постами украинцев, в очередной раз попал в скандал.

Мало того, что украинцы еще не отошли от его поста в день рождения о том, как она счастлив жить свою спокойно американскую жизнь, так он еще и стал хамить в ответ комментаторам, которые решили сделать замечание артисту.

Между тем, Ступка нарвался на мать защитника Азовстали Ильи Самойленко, которая оставила комментарий под лицемерным постом Ступки. "Цинично, но я не удивлена", - написала она.

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Скриншот о том, как не надо себя вести / İnstagram

На что Ступка в хамской манере ответил женщине, что ему ее жалко. "Обратитесь к психиатру", - нахамил он.

Между тем, пользователи встали на защиту женщины и отметили, что Ступка мог бы и промолчать из уважения к матери защитника.

Напомним, ранее Ступка решил отпраздновать свое 37-летие шикарным застолье в одном из американских ресторанов. Артист выложил соответствующее фото на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, Ранее украинская блогерша и экс-супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая переехала в США к своему бойфренду и активно развивает свой бизнес, опозорилась высказываниями в серии ответов-вопросов со своими подписчиками.

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