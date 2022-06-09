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Они убивают простых людей: Ирина Билык высказалась о российских звездах

9 июня 2022, 15:23

Певица прокомментировала и позицию Светланы Лободы.

Ирина Билык
Ирина Билык больше не общается с друзьями из России/ instagram.com/bilyk_iryna/

Украинская певица Ирина Билык заявила, что больше не поддерживает отношения с друзьями из России.

Она также высказалась в адрес путиниста Киркорова, который поддерживает агрессора Путина. Билык подчеркнула, что не хочет, чтобы российские артисты исполняли ее песни, потому что приравнивает их к убийцам, поддерживающим кровавый режим Путина. Напомним, несколько лет назад Билык подарила Киркорову свою песню Снег, пишет Новое время.

"Человек, который молчал столько дней и поддерживает, что над нами издеваются… Я считаю, что таких друзей у меня больше нет. Я для них была светлым человеком, который пишет светлые песни. И у меня всегда хотели забрать мое творчество, творчество украинцев. Но я не хочу, чтобы эти люди пели мои песни. Потому что они поют неправду! Артистов можно приравнять к убийцам. Они тоже убивают своими действиями простых людей, мирных украинцев", — заявила Билык.

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Певица прокомментировала и позицию Светланы Лободы, которая молчала в начале войны, но позднее начала активно помогать Украине.

"Я читала, что и Светлана, и ее команда делают много. Любая помощь достойна того, чтобы человеку не то, чтобы простить… а поверить. То, что она будет с нами. То, что она будет петь для украинцев. И не будет петь для россиян. Я понимаю, что шоу-бизнес — это большие деньги. Но пришли такие дни, когда нужно определиться. И слава Богу, что для нее роднее Украина и Киев", — сообщила Билык.

Напомним, ранее Ирина Билык рассказала в эфире Ранку з Україною, что чувствует после того, как ее пятый муж, российский продюсер и фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов, анонсировал выступление в рф. Билык, во-первых , не уверена, что концерт будет иметь успех, во-вторых, считает, что таким заявлением лишь опозорил себя. К тому же он скомпрометировал и ее, ведь она заступалась за бывшего супруга.

Билык
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