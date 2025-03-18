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Они приходят и уходят: Кейт Миддлтон высказалась про принца Уильяма

Алена Кюпели
18 марта 2025, 16:36
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Кейт Миддлтон высказалась относительно нового образа принца Уильяма.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон, принц Уильям / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кратко:

  • Что сказала Кейт Миддлтон о бороде Уильяма
  • Что говорят инсайдеры

Принц Уильям получил самые разные отзывы о своем новом имидже - бороде. Но что думает о ней его жена Кейт Миддлтон?

По данным People, 17 марта принцесса Уэльская откровенно высказалась о "тренде".

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Во время официального королевского визита в казармы Веллингтона в Лондоне, принцесса Кейт, как было слышно, разговаривала с командирами отделений о бороде своего мужа.

"Эти тенденции приходят и уходят", — сказала она. "Я говорила мужу, что не уверена, как долго он будет ее носить".

В интервью 60 Minutes Australia в феврале 2025 года Джейсон Кнауф, бывший королевский помощник принца и принцессы Уэльских, высказал более откровенную точку зрения относительно чувств Кейт по поводу бороды ее мужа.

"Если бы она ей не нравилась, ее бы не было. Я могу вам это сказать", — сказал он.

Между тем, 9-летняя дочь пары, принцесса Шарлотта, не смогла скрыть свою реакцию на растительность на лице своего отца, когда он впервые отрастил ее в прошлом году.

В интервью в ноябре 2024 года во время своего визита в Кейптаун, Южная Африка, на церемонию вручения премии Earthshot Prize Awards Уильям признался: "Ну, Шарлотте это не понравилось в первый раз. Я получил потоки слез, поэтому мне пришлось ее сбрить".

После небольших уговоров королевский отец троих детей отрастил ее снова.

"Я убедил ее, что все будет хорошо", — добавил Уильям.

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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