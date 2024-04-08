"Они голодали": Могилевская раскрыла подробности жизни ее дочерей до усыновления

Наталья Могилевская рассказала историю про начало жизненного пути ее детей, от которой ком подкатывает к горлу.

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Наталья Могилевская рассказала про прошлое дочерей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Весной 2022 года Наталья Могилевская усыновила двоих девочек - сестер Мишель и Софию. Полтора года артистка скрывала это, чтобы дать время дочерям адаптироваться.

Сегодня певица говорит про них открыто, но от историй этих неизменно на глаза наворачиваются слезы. Так на проекте от 1+1 "Пісня мого життя" Могилевская призналась, какой была жизнь ее девочек до усыновления.

Мишель, как старший ребенок, взяла на себя заботу про Софию - спасала малышку от голода, оберегала и старалась заменить маму. "Моя старшая дочь стала мамой для моей младшей. В определенный момент она взяла на себя всю эту ответственность взрослого человека: спасала жизнь несколько раз младшей, когда они голодали, она находила еду, кормила, а ей всего было полтора годика!" - со слезами на глазах рассказала Наталья.

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Звездная мама признается: для нее важно подарить дочерям ощущение детства, ведь Мишель даже два года спустя очень сложно "отпускает" роль мамы для Софии. Девочка только учится принимать, что она ребенок с детскими заботами в полноценной любящей семье.

"Моя цель попытаться вернуть 10-летней девочке ее детство. Сегодня очень трудно ей доказать, что мы с папой ее защитим, что ей не надо волноваться за малышку, попробовать насладиться своим детством! Иногда я ее даже качаю на руках и говорю, что ты такая же маленькая как Сонька, только ножки длинные выросли! Но такая же маленькая! И она ужасно плачет, потому что ее ощущение, что "я могу быть ребенком", оно настолько необычное, она была очень напряжена!" - рассказала Наталья Могилевская.

Впрочем, материнская любовь и забота артистки уже дают свои первые плоды. "И сегодня, спустя два года, я могу рассказать, что это любящие, расслабленные дети, которым я говорю, что хочу, чтобы они были счастливыми, но если вы даже не захотите ничего делать, не будете лучшими, знайте, я вас буду любить всегда! Просто за то, что вы есть!" - говорит певица.

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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