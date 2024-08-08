"Она еле-еле дышит практически и еле говорит": путинист Сергей Соседов поведал об Алле Пугачевой

Путинист Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева уже не может выступать, поскольку у нее пропал голос.

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Сергей Соседов высказался об Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/, instagram.com/sosedov.sergei/

На днях пропагандистские росСМИ разгоняли сплетню, что певица Алла Пугачева собирается вернутся в страну-террориста РФ и даже дать концерт. Напомним, Примадонна вместе со семьей уехала из России в Израиль еще в начале полномасштабной войны в Украине.

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"Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание работать в России?!" — объяснил Галкин в своих соцсетях.

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По этому поводу не смог промолчать ярый путинист Сергей Соседов. Любитель диктатора Путина рассказал росСМИ, что Пугачева уже потеряла голос.

"Никаких ее концертов больше не будет в России, кроме корпоративных. Есть такие дураки-бизнесмены, плохие, которые бросают деньги на ветер. Сегодня пригласить Пугачеву на корпоратив — именно это и сделать. Стыдно петь раз в 10 лет под фонограмму. Почему Галкин за нее говорит? Она не в силах, она больна, она больной человек, это знают все, кто с ней общался. Не секрет, что она еле-еле дышит практически и еле говорит. Какое там вообще пение? Она фонограммы-то записывать уже не может", — выдал порцию бреда Соседов.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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Ранее стало известно, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.

Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.

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