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"Он - художник": легендарный Френсис Коппола высказался о Владимире Зеленском

Элина Чигис
29 сентября 2024, 12:50обновлено 29 сентября, 13:32
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Режиссер верит в победу Украины.
Владимир Зеленский, Френсис Коппола
Френсис Коппола поддерживает Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/francisfordcoppola/, t.me/V_Zelenskiy_official

Известный во всем мире американский режиссер Френсис Форд Коппола представил новый фильм "Мегаполис", над которым он работал почти 40 лет. Режиссер и представить не мог, что эпос о Римской империи в декорациях современных США будет таким актуальным, поскольку напоминает, как страны теряли государственность тысячи лет назад.

В интервью для "The Village" Коппола отметил, что сейчас мир совершает суицид.

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"Я чувствую, что мир совершает суицид, совсем ненужный суицид. Впрочем, я убежден, что сил зла можно избежать: вместо того, чтобы сражаться друг с другом, можем вместе работать. Что бы мы ни захотели воплотить, мы можем это сделать, потому что люди – это гениальный вид", – сказал режиссер, но от вопроса о Дональде Трампе уклонился.

Также Коппола заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет побороть зло, то есть страну-террориста Россию, при помощи своей кинокарьеры.

Кто такой Владимир Зеленский

Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

"Знаю, что он причастен к кино. Он и его коллеги должны использовать свой креатив, богатое воображение, чтобы побороть зло. Зеленский – художник, а у художников есть гений", – рассказал режиссер.

Коппола заявил, что "современная Россия – это "ложное продолжение" Российской империи". Страна-оккупант считает себя империей, но после падения Британской империи причин существовать в таком состоянии уже нет.

Кто такой Френсис Коппола?

Фрэнсис Форд Коппола — американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, пять раз награждавшийся премией "Оскар" Академии киноискусства США. Помимо работы в кино Коппола также винодел, издатель журнала и владелец гостиницы.
Самые известные фильмы Копполы: "Крестный отец", "Разговор", "Дракула", а также эпическая драма о войне во Вьетнаме "Апокалипсис сегодня".

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Отметим, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери дала новое интервью, после чего фанаты заподозрили, что у звезды рецидив наркозависимости. Она неразборчиво говорила, глаза были полураскрыты, а взгляд постоянно бегал в разные стороны.

А также 19 октября 2024 года во Дворце "Украина" пройдет концерт, посвященный памяти Виталия Билоножко - "Мелодия двух сердец". Во время концерта в сопровождении заслуженного академического оркестра ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины прозвучат песни Билоножка в исполнении украинских артистов.

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