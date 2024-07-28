Умер легендарный украинский режиссер "Возвращения Баттерфляй" Олег Фиалко

Олег Фиалко сделал огромный вклад в развитие украинского кинематографа.

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Умер Олег Фиалко - подробности смерти режиссера Олега Фиалко / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/oleg.fialko.5

Украинский кинорежиссер и сценарист Олег Фиалко скончался после продолжительной болезни. Месяц назад ему исполнилось 78 лет.

Про его смерть в Facebook сообщил его друг и коллега - бывший глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач. Он рассказал, что Фиалко в последнее время жил за границей и имел множественные проблемы со здоровьем, которые, в конечном итоге, и погубили режиссера.

"Сверхпечальная новость - ушел из жизни кинорежиссер Олег Фиалко (1946-2024). Месяц назад ему исполнилось 78 лет. Он болел, долго и тяжело. Оказался на чужбине, где нашлись добрые люди - и помогли. Но болячки все же взяли верх... Теперь Олега ждет полет в лучшие миры. О, сколько там их, его друзей - собственно чуть ли не вся Киностудия Довженко, куда он пришел в конце 1960-х. Олег непременно расскажет и покажет им все, что здесь происходит, в жизни земной... А мы будем его помнить. Спасибо, Олег, за все. Еще увидимся!" - написал Сергей Тримбач.

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Олег Фиалко был Заслуженным деятелем искусств Украины, чье творческое наследие составляет более 13 художественных фильмов и 3 документальных в качестве режиссера, 5 - в качестве сценариста. Его наиболее известные киноработы: "Имитатор", "Бич Божий", "Возвращение Баттерфляй" и др.

Что такое "Возвращение Баттерфляй"? "Возвращение Баттерфляй" - биографический художественный фильм режиссёра Олега Фиалко, снятый творческим объединением "Время" Киностудии им. А. Довженко в 1982 году. Фильм рассказывает о жизни и творческом пути украинской оперной певицы Саломеи Крушельницкой, сообщает Википедия.

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