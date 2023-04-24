"Он бесплатно полгода жил в моей квартире": Киркоров набросился на Зеленского и попытался унизить

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине и диктатора Путина, вдруг высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.
Киркоров в интервью росСМИ заявил, что он помогал Зеленскому, но несколько лет назад якобы Зеленский резко прекратил всякое общение.
"Мы познакомились с ним в начале нулевых, когда я приезжал на съемки "95-го квартала" в Киев. У нас были замечательные отношения. Зеленский очень хотел попасть на российский телевизионный рынок. И просил меня похлопотать. Говорил, что в Украине уже все сделал как артист и хочет дальнейшего развития. Когда создавалась программа "Фактор А", я предложил Пугачевой сделать его моим соведущим. Изначально планировался другой артист. В итоге взяли Зеленского. И два сезона мы с ним отвели это шоу на канале "Россия", — признался путинист Киркоров.
Киркоров заявил, что тогда Владимир Зеленский не мог похвастаться материальным достатком.
По словам Киркорова, президент Украины не оценил стараний, а заняв пост президента, он лишил его звания народного артиста Украины.
"У него не было денег, а он человек, мягко говоря, прижимистый, бесплатно полгода жил в моей квартире в Филипповском переулке. Но благодаря ему я оказался в фильме Марюса Вайсберга "Любовь в большом городе", три части которого имели большой успех", - заявил Киркоров.
Киркоров также рассказал, что видел Зеленского последний раз в США.
"В 2015-м году я видел Зеленского последний раз — в Майами в большом торговом молле. Он примерял ботинки. Увидев меня, он отвел глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит", — заявил Киркоров, который в колготках собирался идти на передовую в Украину.
Смотрите видео, как против российских артистов СНБО ввели санкции.
Ранее сообщали, что одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.
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