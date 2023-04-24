УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Он бесплатно полгода жил в моей квартире": Киркоров набросился на Зеленского и попытался унизить

Мария Тупик
24 апреля 2023, 20:05 обновлено 24 апреля, 20:17
457
По словам Киркорова, президент Украины не оценил стараний, а заняв пост президента, он лишил его звания народного артиста Украины.
Киркоров, Зеленский
Киркоров, Зеленский / instagram/fkirkorov58rus, president.gov.ua

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине и диктатора Путина, вдруг высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

Киркоров в интервью росСМИ заявил, что он помогал Зеленскому, но несколько лет назад якобы Зеленский резко прекратил всякое общение.

"Мы познакомились с ним в начале нулевых, когда я приезжал на съемки "95-го квартала" в Киев. У нас были замечательные отношения. Зеленский очень хотел попасть на российский телевизионный рынок. И просил меня похлопотать. Говорил, что в Украине уже все сделал как артист и хочет дальнейшего развития. Когда создавалась программа "Фактор А", я предложил Пугачевой сделать его моим соведущим. Изначально планировался другой артист. В итоге взяли Зеленского. И два сезона мы с ним отвели это шоу на канале "Россия", — признался путинист Киркоров.

видео дня

Киркоров заявил, что тогда Владимир Зеленский не мог похвастаться материальным достатком.

По словам Киркорова, президент Украины не оценил стараний, а заняв пост президента, он лишил его звания народного артиста Украины.

"У него не было денег, а он человек, мягко говоря, прижимистый, бесплатно полгода жил в моей квартире в Филипповском переулке. Но благодаря ему я оказался в фильме Марюса Вайсберга "Любовь в большом городе", три части которого имели большой успех", - заявил Киркоров.

Киркоров также рассказал, что видел Зеленского последний раз в США.

"В 2015-м году я видел Зеленского последний раз — в Майами в большом торговом молле. Он примерял ботинки. Увидев меня, он отвел глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит", — заявил Киркоров, который в колготках собирался идти на передовую в Украину.

Смотрите видео, как против российских артистов СНБО ввели санкции.

Ранее сообщали, что одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Читайте также:

Владимир Зеленский Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Налетит шторм и ударит похолодание: синоптики назвали даты новой холодины

Налетит шторм и ударит похолодание: синоптики назвали даты новой холодины

20:49 Синоптик
"Сезон "бавовны" в разгаре": Гуменюк заявила о начале операции по освобождению Крыма

"Сезон "бавовны" в разгаре": Гуменюк заявила о начале операции по освобождению Крыма

19:57 Украина
"План" Украины ударить по РФ на годовщину войны: Подоляк озвучил настоящую цель сенсационной новости

"План" Украины ударить по РФ на годовщину войны: Подоляк озвучил настоящую цель сенсационной новости

18:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:49

Налетит шторм и ударит похолодание: синоптики назвали даты новой холодины

20:05

"Он бесплатно полгода жил в моей квартире": Киркоров набросился на Зеленского и попытался унизитьВидео

19:57

"Сезон "бавовны" в разгаре": Гуменюк заявила о начале операции по освобождению КрымаВидео

19:35

Андрей Золотарев. Когда Украину примут в НАТО?Видеоблоги

19:26

Признался в расстреле украинских детей: "вагнеровца" избили боевики Пригожина и задержалиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:20

Нам надо становиться игроками, а не детьми, которые вылетают в первом же туремнение

19:16

Украинцам могут получить до 6600 грн от международного фонда: кто имеет правоВидео

18:39

"У него продолжаются проблемы со здоровьем": дипломат из США рассказал о русском диктатореВидео

18:25

"План" Украины ударить по РФ на годовщину войны: Подоляк озвучил настоящую цель сенсационной новостиВидео

Реклама
18:07

Какие знаки зодиака притягиваются друг к другу: 3 человека для идеальной дружбы

18:01

Олег Псюк из Kalush Orchestra откровенно ответил на "наезд" Иво Бобула из-за звездностиВидео

17:50

Россияне могут выйти на "майдан": Буданов рассказал, при каких условияхВидео

17:50

"Позволь сказать кое-что, что расстроит": Аффлек рассказал, сидит ли Лопес на диетеВидео

17:30

Безумная головоломка для гениев: ошибку на изображении гостиной заметят только люди с высоким IQ

17:16

10 самых неурожайных дней: лунный посевной календарь на май

16:36

Суверенитет Украины – под сомнением: в КНР открестились от скандальных слов посла

16:31

Для украинцев готовят новые проверки: кто может остаться без пенсииВидео

16:23

Многолетний нагар и жир моментально исчезнет: как очистить посуду с помощью клея – безумный фокус

16:16

Имунитет от войны на 5 лет: Золотарев назвал способ остановить Россию

16:12

Самая известная политическая сатира: 1+1 Украина покажет фильм Чарли Чаплина "Великий" диктатор"Видео

Реклама
16:06

3 простых секрета, которые никто не знал: рецепт вкуснейшего ризотто, аж тарелку будут облизыватьВидео

16:05

В какой день мая нельзя ничего делать: лунный календарь на май 2023

15:52

В Украине после долгого подорожания появятся новые цены на популярные овощи: объяснение экспертаВидео

15:43

"Зомби, хотел попасть на российской рынок": Киркоров рассказал "правду" о дружбе с Зеленским

15:34

Почему нельзя забирать еду из кладбища: перечень продуктов, которые нельзя нести на могилуВидео

15:29

"Посоветуйтесь с РФ": в Венгрии выдвинули странное условие вступления Украины в НАТО

15:08

Китайский гороскоп на май 2023: Свиньям – денежный риск, Тиграм – удача во всем

15:00

Политолог пояснил, что должно случиться для ускоренного вступления Украины в НАТОВидео

15:00

Две девушки, одна судьба: как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Зиту и Гиту в одноименном фильме

14:34

"Боже мой, он шевелится": подростка признали мертвым, но он начал дышать у мамы на руках

14:23

России грозит дворцовый переворот, верхушка обсуждает преемника Путина – ГУРВидео

14:13

"Два дня будут самыми разрушающими": астролог назвала, каких ждать неприятностей на этой неделеВидео

14:07

Гороскоп на завтра 25 апреля 2023: Водолеям - гармония, Рыбам - перспективаВидео

13:57

ГУР планировало массированный удар по Москве, но отложило операцию — WP

13:46

Киркоров ударил журналиста между ног за вопрос о прическеВидео

13:42

Дрон-камикадзе поразил объект в захваченном Севастополе: в Сети появилось видеоВидео

13:30

Голливудский украинец Лев Шрайбер станет отцом в третий разВидео

13:08

Новая девушка: бойфренд Лорак показал экзотическую красотку

12:58

Россия не применит ядерное оружие, когда ВСУ зайдут в Крым - БудановВидео

12:53

Китай дал заднюю: Пекин заявил об "уважении суверенитета" постсоветских стран

Реклама
12:38

Отвадят насекомых или угробят урожай: что нельзя сажать рядом с бархатцами

12:20

Контрнаступление будет "чертовски сильным": ВСУ ударят через месяц-полтора — экс-шеф ЦРУ

12:11

Почему 25 апреля соль и сахар боялись трогать: приметы и что нельзя делатьВидео

11:48

Популярная российская актриса много лет скрывала особенного ребенка

11:48

Пятая статья НАТО или статус союзника: Золотарев оценил гарантии безопасности для УкраиныВидео

11:23

Воля ярко высмеял изуродовавшего себя КиркороваВидео

10:59

Ковры в СССР были везде: в чем причина их сумасшедшей популярностиВидео

10:42

Ночное небо озарилось разноцветными вспышками: украинцев поразило яркое северное сияниеФото

10:05

Под Москвой упал дрон с 17 кг взрывчатки: росСМИ пишут, что он украинский

09:44

Мощные взрывы в Севастополе: в ВСУ намекнули, ждать ли новую "бавовну"

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять