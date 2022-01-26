Оля Полякова восхитила кадрами в суперкрасном образе и ультракоротком платье

Оля Полякова / Instagram

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram серию новых фото, которые мгновенно привели в восторг ее поклонников.

Звезда выложила яркие снимки, представ в красном образе.

Она позировала на красном фоне в красном мини-платье, дополнив свой образ красными туфлями с открытым носком из которого просматривался красный педикюр.

Читайте также"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировкиТакже звезда надела длинные сережки и накрасила губы красной помадой. Волосы Полякова распустила и пристально смотрела в объектив.

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Напомним, Тина Кароль в день своего рождения, 25 января, опубликовала трогательные архивные кадры и вспомнила о покойному муже.

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