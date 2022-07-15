Оля Полякова разрыдалась на "тайном" концерте перед военными

Оля Полякова / соцсети, Михаил Ясинский

Украинская певица Оля Полякова совсем недавно вернулась домой из Европы, где с начала масштабной войны была с детьми.

Певица активно выступает для военных. Так, 13 июля Полякова дала концерт в киевском госпитале и посетила раненых бойцов. Жена одного из них призналась, что певица была без пафоса и даже прослезилась.

"Она дарила врачам, персоналу, идущим на поправку бойцам свой талант, поднимала настроение людям, получала овации, а уже через пол часа попала к раненым, которые не смогли быть на концерте. Она пришла поддержать их, а вышла оттуда вся в слезах, ее просто трясло. Конечно, никаких фото и подробностей", – признался продюсер Михаил Ясинский.

Харьковчанка Ольга Калениченко, муж которой лечится в киевском военном госпитале, поделилась впечатлениями от визита Поляковой.

Она призналась, что это целый медицинский городок, где каждое отделение – двух-, трех- и даже пятиэтажное здание. Для того чтобы обойти его полностью, нужно не один час, но певица якобы зашла в каждую палату с ранеными бойцами.

"Говорят, что Оля зашла в каждую палату. Она была без камер и сопровождения. Сама с каким-то другом. Просто одета, со слегка мокрыми волосами, потому что идет дождь. Никакой свиты, никакого пафоса и заранее подготовленного коридора для звезды. Никакой заготовленной речи или пустых напутствий. Она просто заехала в госпиталь, чтобы каждому из бойцов лично сказать "спасибо"", – рассказала Ольга Калениченко в фейсбуке.

Более того, по ее словам, в одной из палат Полякова прослезилась, а от ее мужа приняла браслет: "Чтобы поделиться благодарностью за такую искренность, муж снял с себя браслет и отдал ей. А она его сразу одела".

Напомним, ранее Полякова призналась, что выезжая в начале полномасштабной войны из Украины с детьми, пыталась воспользоваться своим звездным положением. Так артистка, которая ранее никогда надолго не разлучалась с мужем, обратилась к пограничникам с просьбой выпустить мужа вместе с семьей.

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