Оля Полякова представила новый клип на зажигательную композицию "Взрослая девочка"

Оля Полякова с "клонами" презентовала новый клип

Украинская певица Оля Полякова, снявшаяся топлес в поддержку украинской сборной по футбол, выпустила очередную забавную видеоработу.

Эпатажная артистка представила новый клип на зажигательную композицию "Взрослая девочка". Сюжет видео и песни – о том, что в круговороте дел и житейских хлопот сберечь свою внутреннюю девочку: заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать. Такой антистрессовый рецепт особенно актуален в постковидную эпоху.

Кроме того, видео воплощает в себе мечту каждого артиста: наплодить своих клонов и подсчитывать прибыль, забыв о трудностях гастрольного графика и "жизни на колесах" по разбитым дорогам.

Над самым экспериментальным клипом певицы работал Любомир Левицкий – знаменитый украинский режиссер, работающий в Голливуде. Левицкий не специализируется на музыкальных видео, но для Поляковой сделал исключение. Режиссер создал технически сложную, амбициозную работу, главную роль в которой исполнила звезда комедийной франшизы "Скажене весілля" Инна Приходько.

Оля Полякова - Взрослая девочка смотреть

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Другой особенностью видео стало использование нейромаркетингових исследований, которые совершила украинская компания Neurotrack.tech. В том числе благодаря нейромаркетингу получился продукт, максимально близкий к потребностям и ожиданиям аудитории Поляковой.

"Перед нами стояла задача комплексно проанализировать клип Оли: определить, какие кадры в клипе больше нравятся людям, а какие лучше переделать, какие слова в песне приятные, а какие не совсем понятны. Реакции фокус-группы измеряли спецоборудованием: нейрошлемом, датчиками измерения пульса и пота на пальцах, устройством для фиксации взгляда. Все это помогло определить сцены с максимальным привлечением зрителя и моменты, которые требуют доработки. Все наши рекомендации были приняты командой продакшна и успешно внесены в финальной версии клипа, что позволило ему стать таким, какой будет лучше "заходить "мозгу человека", – прокомментировали в компании.

Над песней работали Дмитрий Сысоев – постоянный соавтор Оли, ответственный за ее хиты "Лед тронулся" и "Эй, секундочку", и известный украинский музыкант Мирослав Кувалдин.

Напомним, что 26 октября 2021 в киевском "Дворце Спорта" Оля Полякова даст финальный концерт в рамках шоу-программы "Королева ночи".