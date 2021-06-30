Оля Полякова снялась топлес в поддержку украинской сборной по футболу

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic/

Оля Полякова отреагировала на игру Украинской сборной со сборной Швеции на Евро-2020, которая назначена на вечер 29 июня.

Артистка в своем Instagram опубликовапда сториз с отдыха на выходных, где спустила вниз верхнюю часть купальника, оставив грудь свободной.

Однако, Полякова ловко скрыла голые соски за надписью "Збірна України" внизу экрана.

"Я присоединяюсь к флешмобу поддержки нашей сборной по футболу. Ребята, я очень вам желаю хорошей игры - играйте и выигрывайте! Мы с вами, вся страна с вами", - сказала Полякова в видео.

Матч Украина-Швеция назначили в Шотландии на 22-00 29 июня. На украинском ТВ начало в 21-50 - отличная возможность посмотреть исполнение гимна и комментарии экспертов.

Как известно, Украина вышла из группы в плей-офф Евро впервые. Украина прошла с 3 места в группе по лучшим показателям игры и забытым/пропущенным.