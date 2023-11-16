Оля Цибульская в слезах показала опухшее красное лицо

Главная "Киця" Украины посетила место, которое заставляет плакать многих женщин.

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Оля Цибульская расплакалась у косметолога / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Поклонники привыкли видеть украинскую певицу Олю Цибульскую максимально энергичной и с улыбкой на лице. Поэтому ее недавнее появление в ее блоге в Instagram в "разбитом" состоянии насторожило многих.

Сперва артистка показала, как ее лицо обкладывают какими-то бинтами и салфетками. Затем Цибульская появилась в кадре, утирая слезы с сильно распухшего лица.

Дрожащим голосом Оля призналась, что с ней случилось. На такую экзекуцию артистка пошла добровольно - Цибульская прошла косметическую процедуру фотоомоложения кожи лица. И хоть ощущения были, мягко говоря, неприятными, уже через два дня певица была в восторге от результата.

"Плакала. Но буду молодая. Плачу от счастья, что я помолодела", - сказала певица, которая даже в таком некомфортном состоянии не перестала шутить и подбадривать окружающих.

Смотрите видео с заплаканной Олей Цибульской:

Ранее певице Ирине Билык сделали предложение на глазах у изумленных фанатов. Во время концерта к ней на сцену вышел мужчина с обручальным кольцом и огромным букетом красных роз.

Также украинская рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о новом бойфренде. Мужчина по имени Владимир как и она занимается музыкой, но другого направления.

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