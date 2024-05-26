Оля Цибульская рассказала про роман с мужем и поделилась редкими фото

День Киева вдохновил Цибульскую пересмотреть семейные архивы.

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Оля Цибульская муж - Цибульская показала мужа и сына на редких фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

В 2022 году украинская певица Оля Цибульская перестала скрывать своего мужа Сергея, отношения с которым длятся уже более 20 лет. Вместе они воспитывают сына Нестора.

Сегодня Киев отмечает особенный праздник. Столица имеет огромное влияние на становление Цибульской. Она благодарна городу не только за успешную карьеру артиста, но и за семью, ведь именно в Киеве она встретила свою любовь, вышла замуж и родила сына.

Об этом певица рассказала в своем блоге в Instagram. Цибульская показала серию личных фотографий, которых раньше не видели ее поклонники.

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"Здесь (в Киеве - прим. редактора) я поверила, что смогу. Стала женой. Стала мамой", - прокомментировала снимки артистка. В кадре она позировала с мужем на разных этапах их отношений. Также она поделилась нежным снимком с Нестором, когда он был еще совсем крохой.

Оля Цибульская муж - Цибульская показала мужа и сына на редких фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Кто такая Оля Цибульская? Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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