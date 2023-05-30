Оля Цибульская показала архивные фото со своим "тайным" мужем

Два десятилетия Цибульская "мариновала" поклонников, которые изнывали от желания узнать, с кем засыпает и просыпается певица.

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Оля Цибульская на годовщину показала раритетные фото с мужем Сергеем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

В августе 2022 года украинская певица Оля Цибульская раскрыла публике свой "немодный" для шоу-бизнеса роман, и показала, за кого вышла замуж и с кем растит единственного сына.

Вопреки слухам про ее романтические отношения с кумом и певцом Дзидзьо (Цибульской приписывали даже разрушение его брака с певицей Славией), артистка оказалась верной и преданной женой, которая более 20 лет живет с мужчиной по имени Сергей Грисюк.

На днях семейная пара отпраздновала важную годовщину - 22 года со дня их первого свидания. Цибульская на своей странице в Instagram показала несколько фотографий из семейного альбома, и удивилась тому, как быстро пролетело время.

видео дня

"У нас годовщина, о которой я всегда забываю. 22 года назад я впервые пошла с этим парнем на первое свидание. Инициировала его я, но, кажется, никто не пожалел", - поделилась воспоминаниями певица.

Оля Цибульская на годовщину показала раритетные фото с мужем Сергеем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Ранее солистка группы KAZKA и тренер 12 сезона шоу Голос країни Александра Зарицкая сообщила о своей помолвке - показала обручальное кольцо и нежные фотографии с женихом.

С кольцом на безымянном пальце засветилась и старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова, которая живет самостоятельной жизнью в Англии.

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