Олимпийская чемпионка Ольга Харлан высказалась об участии в Танцях з зірками

Ольга Харлан / Instagram

Украинская спортсменка Ольга Харлан, которая приняла танціззіркамиchallenge, настроена решительно относительно своего участие в танцевальном шоу. Девушка хочет раскрывать в себе новые черты через нежные образы и чувствует большую ответственность из-за прямых эфиров.

Ольга Харлан в гостях у ведущих Твого дня на 1+1 рассказала о перерыве в карьере после Олимпийских игр в Токио и о своих переживаниях из-за шоу.

"Волнуюсь. Я осознаю ответственность, потому что прямые эфиры – это очень сложно. У меня есть понимание обо всем напряжении, которое будет", – поделилась Ольга Харлан.

Она когда-то занималась танцами, но не так, как победительница прошлого сезона - Санта Димопулос. Спортсменка занималась с 6 до 10 лет, поэтому считает этот вид спорта одним из самых красивых. К слову, так же высказывалась другая олимпийская чемпионка - Анна Ризатдинова.

"Танцы – это так красиво. Мне они всегда нравились и никогда не исчезали из моей жизни. Я помню какие-то движения, но терминология у меня на нуле", – заявила фехтовальщица.

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Девушка призналась, что ей интересно раскрыться и показать себя в нежных, чувственных образах на паркете, которые она готова "вытаскивать из себя".

Харлан призналась также, что ей нужен сильный партнер, который будет с ней наравне в силовой категории. Для нее важно, чтобы партнер стал с ней одной командой, и они чувствовали друг-друга и могли творить на паркете.

"Я не хрупкая девушка, это правда. Я сильная, у меня мясная масса, поэтому крутить меня не будут. Я не Катя Кухар",– с юмором заметила Харлан.

Напомним, что Харлан приняла вызов от участницы Голосу Евгении Власовой.

Всего сейчас известны имена 11 участников шоу Танці з зірками, а также новый судья, который воле в тройку с Владом Ямой и Екатериной Кухар.

Напомним, смотреть все выпуски шоу Танці з зірками можно на сайте 1+1 video.