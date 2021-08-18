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Певица Лида Ли стала новой участницей 5 сезона шоу Танці з зірками 2021

18 августа 2021, 14:11

Бывшая подопечная Димы Монатика Лида Ли приняла танціззіркамиchallenge.

Лида Ли
Лида Ли / пресс-служба

Новый 5 сезон танці з зірками начнется 5 сентября, и участники передают друг другу традиционную эстафету - танціззіркамиchallenge. Бывшая подопечная Монатика Лида Ли после суток раздумий заявила, что готова стать участницей нового сезона.

Она сняла видео, в котором она танцует жаркие танцы с таинственным незнакомцем в маске. Она передала эстафету Melovin.

"Принять участие в проекте Танцы со звездами - моя мечта! Я смотрела все сезоны и даже не могла подумать, что однажды буду стоять на этом легендарном паркете. Это настоящий вызов для каждого артиста и для меня в том числе, но огромное желание учиться, экспериментировать и воскресенье удивлять зрителей мотивирует меня и заставляет двигаться вперед. Надеюсь, что зрители смогут увидеть меня новой. Встретимся на паркете", - сказала Lida Lee.

Танці з зірками 2021 - участники

  1. певица Джамала,
  2. участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
  3. солистка группы KAZKA Александра Зарицкая,
  4. украинский актер Алексей Суровцев,
  5. артистка женского квартала Анастасия Оруджова,
  6. юморист Иван Люленов,
  7. актер Константин Войтенко,
  8. певец KADNAY,
  9. певица Евгения Власова,
  10. актер Артур Логай.
  11. Лида Ли.

Американский чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский сообщил, что станет новым судьей шоу Танці з зірками.

К судейскому состав также вошли любимые танцоры страны - прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф и ведущий инфотейнмент шоу Твій день Влад Яма.

viber
Танці з зірками новости шоу бизнеса
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