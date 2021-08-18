Певица Лида Ли стала новой участницей 5 сезона шоу Танці з зірками 2021

Бывшая подопечная Димы Монатика Лида Ли приняла танціззіркамиchallenge.
Новый 5 сезон танці з зірками начнется 5 сентября, и участники передают друг другу традиционную эстафету - танціззіркамиchallenge. Бывшая подопечная Монатика Лида Ли после суток раздумий заявила, что готова стать участницей нового сезона.
Она сняла видео, в котором она танцует жаркие танцы с таинственным незнакомцем в маске. Она передала эстафету Melovin.
"Принять участие в проекте Танцы со звездами - моя мечта! Я смотрела все сезоны и даже не могла подумать, что однажды буду стоять на этом легендарном паркете. Это настоящий вызов для каждого артиста и для меня в том числе, но огромное желание учиться, экспериментировать и воскресенье удивлять зрителей мотивирует меня и заставляет двигаться вперед. Надеюсь, что зрители смогут увидеть меня новой. Встретимся на паркете", - сказала Lida Lee.
Танці з зірками 2021 - участники
- певица Джамала,
- участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
- солистка группы KAZKA Александра Зарицкая,
- украинский актер Алексей Суровцев,
- артистка женского квартала Анастасия Оруджова,
- юморист Иван Люленов,
- актер Константин Войтенко,
- певец KADNAY,
- певица Евгения Власова,
- актер Артур Логай.
- Лида Ли.
Американский чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский сообщил, что станет новым судьей шоу Танці з зірками.
К судейскому состав также вошли любимые танцоры страны - прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф и ведущий инфотейнмент шоу Твій день Влад Яма.