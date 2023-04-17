Ольга Сумская призналась в прямом эфире, поздравила ли ее "российская" дочь с Пасхой

Сумская и Паперная не виделись уже больше года, и такая долгая разлука для актрисы очень болезненна.

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Ольга Сумская и Виталий Борисюк рассказали, как их Антонина Паперная поздравляла с Пасхой / instagram.com/tony__pepper, instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, актриса Ольга Сумская в компании своего мужа, актера Виталия Борисюка, посетила прямой эфир Сніданку з 1+1 в пасхальное утро. Светлый праздник принято отмечать в кругу семьи, но уже более года семья актрисы остается неполной - ее старшая дочь от первого брака, Антонина Паперная, остается в стране-оккупанте и молчит о войне в Украине на протяжении всего полномасштабного вторжения.

Сумскую часто спрашивают про дочь, ее позицию и причины полного игнориования трагедии в информационном пространстве. И актриса без устали защищает своего ребенка. Со временем интерес к Паперной угас, однако Тоня вместе со своим мужем, российский актером Владимиром Яглычем, вновь стали вести активную светскую жизнь, что не осталось незамеченным.

Такое поведение Антонины, на фоне попыток матеи отбелить ее репутацию, выглядт очень противоречиво. Тем не менее Сумская стоит на своем: семья есть семья.

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Не удивительно, что на пасхальном эфире Сніданку вопрос о Паперной не смогли обойти стороной: ведущая Валентина Хамайко поинтересовалась, поздравила ли Тоня свою украинскую семью с праздником. "Поздравили. Еще вчера. Малыши нас поздравляли. Говорили: "Бабуля, с праздником", - поделилась Ольга Сумская.

"Семья должна поддерживать связь, как бы ни складывались обстоятельства. Семья остается семьей. Связь нужно поддерживать. Это очень важно", - поддержала актрису Хамайко.

Ранее младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.

Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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