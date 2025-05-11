Ольга Сумская "послала" подписчика после комментария про дочерей: "Провоцируете"

Кратко:
- Ольга Сумская поделилась фото с дочерями
- Снимки с Тоней Паперной некоторые назвали в комментариях провокацией
- Сумская ответила
Сегодня в Украине отмечается День матери. Украинская актриса Ольга Сумская, как дважды причастная к этому празднику, решила поздравить сама себя в социальных сетях.
Она опубликовала серию фото с двумя дочерями - Тоней Паперной и Анной Борисюк. В кадре женщины позировали в похожих нарядах, что лишь подчеркивало их внешнее сходство.
"11 мая - День матери! Мои дочери, я счастлива быть вашей мамой! Обожаю!" - написала Сумская в своем блоге в Instagram. Фотографии были восприняты аудиторией поклонников в основном положительно. Но и были и таки люди, которые раскритиковали Ольгу за публикации снимков с Паперной из-за решения Тони остаться жить в стране-оккупанте и молчать про войну в Украине. Им актриса посоветовала "идти своей дорогой".
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Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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