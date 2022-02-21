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Поймали на горячем: Ольга Сумская целовалась с любовником, пока муж отвернулся

21 февраля 2022, 17:57
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Актриса рассказала интересный факт о своих любовных похождениях.

Ольга Сумская показала архивный снимок с Виталием Борисюком / instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, актриса и телеведущая Ольга Сумская показала, как целовалась с любовником пока муж не видит.

На своей странице в Instagram "украинская Роксолана" показала архивное фото, на первом плане которого она запечатлена целующей в губы актера Виталия Борисюка - на тот момент ее любовника.

Пикантности кадру придает тот факт, что он был сделан в 1991 году, когда Сумская еще состояла в официальном браке с актером Евгением Паперным. К слову, он также есть на фото - на заднем плане.

"Пока муж отвернулся к коллеге, поцелуй с любовником... История одного фото...", - с самоиронией подписала снимок актриса.

Ольга Сумская и Евгений Паперный развелись в том же 1991 году. А в 1996 году актриса вышла замуж за Виталия Борисюка, с которым в мае 2021 года отметила серебряную свадьбу - 25 лет в браке.

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Роман между Сумской и Борисюком начался, когда актриса была замужем за Евгением Паперным / instagram.com/olgasumska

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Ранее режиссер и телеведущая, известная благодаря тревел-шоу Орел и Решка, Жанна Бадоева побаловала фанатов - показала шикарные формы в задравшемся от ветра платье.

Певица и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала точеную фигуру в стильном купальнике.

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