Поймали на горячем: Ольга Сумская целовалась с любовником, пока муж отвернулся

Актриса рассказала интересный факт о своих любовных похождениях.
Народная артистка Украины, актриса и телеведущая Ольга Сумская показала, как целовалась с любовником пока муж не видит.
На своей странице в Instagram "украинская Роксолана" показала архивное фото, на первом плане которого она запечатлена целующей в губы актера Виталия Борисюка - на тот момент ее любовника.
Пикантности кадру придает тот факт, что он был сделан в 1991 году, когда Сумская еще состояла в официальном браке с актером Евгением Паперным. К слову, он также есть на фото - на заднем плане.
"Пока муж отвернулся к коллеге, поцелуй с любовником... История одного фото...", - с самоиронией подписала снимок актриса.
Ольга Сумская и Евгений Паперный развелись в том же 1991 году. А в 1996 году актриса вышла замуж за Виталия Борисюка, с которым в мае 2021 года отметила серебряную свадьбу - 25 лет в браке.
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