Олег Псюк прокомментировал слухи про уход из Kalush Orchestra

Творческий путь исполнителей легендарной "Стефании" переживает существенные метаморфозы.

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Олег Псюк признался, ушел ли он из Kalush Orchestra / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kalush.official

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк углубился в личные проекты, а коллектив самостоятельно выпускает новые треки и отправляется в зарубежный тур без певца - все это стало наталкивать на мысль об уходе Псюка от победителей Евровидения-2022.

Что же происходит в группе на самом деле? Выдержав драматическую паузу, первым заговорил сам Олег. В интервью KP.ua исполнитель опроверг слухи про размолвку в коллективе.

Он подчеркнул, что метаморфозы, которые сейчас происходят с Kalush Orchestra - это лишь результат поиска новых форматов выступлений, звучания и пр. Группа как никогда готова радовать своих поклонников новыми увлекательными проектами.

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"Мы постоянно экспериментируем и проект Kalush Orchestra без меня – очередной эксперимент. Мы создали еще один формат, и теперь у нас, кроме KALUSH и Kalush Orchestra, есть проект без меня. Мне стало интересно, как будут звучать песни без рэпа, в стиле пацанов. Мы попробовали и получилось круто, концерты понравились публике, ребята зажгли. В следующем году еще больше экспериментов, следите за анонсами", - заинтриговал фанатов Олег Псюк.

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