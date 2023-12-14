Олег Псюк прокомментировал слухи про уход из Kalush Orchestra

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк углубился в личные проекты, а коллектив самостоятельно выпускает новые треки и отправляется в зарубежный тур без певца - все это стало наталкивать на мысль об уходе Псюка от победителей Евровидения-2022.
Что же происходит в группе на самом деле? Выдержав драматическую паузу, первым заговорил сам Олег. В интервью KP.ua исполнитель опроверг слухи про размолвку в коллективе.
Он подчеркнул, что метаморфозы, которые сейчас происходят с Kalush Orchestra - это лишь результат поиска новых форматов выступлений, звучания и пр. Группа как никогда готова радовать своих поклонников новыми увлекательными проектами.
"Мы постоянно экспериментируем и проект Kalush Orchestra без меня – очередной эксперимент. Мы создали еще один формат, и теперь у нас, кроме KALUSH и Kalush Orchestra, есть проект без меня. Мне стало интересно, как будут звучать песни без рэпа, в стиле пацанов. Мы попробовали и получилось круто, концерты понравились публике, ребята зажгли. В следующем году еще больше экспериментов, следите за анонсами", - заинтриговал фанатов Олег Псюк.
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