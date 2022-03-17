Оккупанты убили солиста балета Нацональной оперы Украины

Артем Дацишин / скриншот

26 февраля при эвакуации в Украине российские войска обстреляли Артема Дацишина - лауреата международного конкурса Сергея Лифаря и Рудольфа Нуриева, артиста Национальной оперы Украины.

Артема тяжело ранили, он был доставлен в больницу, 18 марта в 11:00 стало известно, что артист скончался.

"26 февраля его обстреляли русские военные. Он был ранен, ушел из жизни в больнице", – сообщила журналистка Анна Мамонова.

Артему было всего 43 года. Он родом из Херсона. О его стиле исполнения говорили: академическая выразительность, романтическая возвышенность, психологическая глубина.

Выполнял главные партии в Лебедином озере, Щелкунчике, Спящей красавице Чайковского, Жизель А. Адана, Баядерке Л. Минкуса, Ромео и Джульетта Прокофьева и тому подобное.

Гастролировал в Германии, Японии, Австрии, Швейцарии, Ливане, Италии, Испании, Франции, Канаде, США, Португалии.

Дацишин будет кремирован и похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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