Одобряет войну и критикует Пугачеву: Ярмольник впервые публично поддержал Путина

Леонид Ярмольник считает бывших друзей-иноагентов слепцами, и цинично заговорил про борьбу света и тьмы.

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Леонид Ярмольник высказался в поддержку войны в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yarmolnikcom

Советский и российский актер Леонид Ярмольник детство и юность провел в Житомирской области, откуда родом его отец, и во Львове. В девяностые он даже принял на какое-то время гражданство Украины, чтобы сохранить семейную квартиру во Львове. Однако в 2014 году поддержал аннексию Крыма, а сейчас, впервые за почти два года полномасштабного вторжения, публично выразил свое одобрение войне.

В юбилейном интервью для одного из главных пропагандистских изданий страны-оккупанта артист рассказывает про войну в Украине, как про борьбу света с тьмой, предоставляя оккупантам роли положительных персонажей. Все это Ярмольник прикрыл пропагандистской чепухой про "неуважение к истории", которую так яростно льют в уши жителям страны на болотах.

"Может быть, не все и не до конца понимали, для чего это и почему это. Но время показывает: все, что происходит, происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир. Просто бездействовать в этой ситуации нельзя. Опять-таки, возвращаясь к "Мастеру и Маргарите", — всю жизнь же происходит борьба добра и зла, борьба света и тьмы. Я считаю, что мы на той стороне, которая борется за победу света. Потому что нельзя вычеркивать из истории те страницы, которые забыть невозможно. А мир сошел с ума, и очень многое забыли", - заявил актер.

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Примечательно, что до полномасштабной войны он близко дружил с артистами, которые категорично осуждают войну и кремлевскую политику. Например, с Андреем Макаревичем и Аллой Пугачевой. Ярмольник не верит, что их решение покинуть рф было взвешенным и осознанным, и убежден, что они в скором времени вернутся на просторы страны-агрессора.

"Потому что все, что было связано с первой реакцией на начало [войны], это была эмоциональная реакция", - заявил Леонид Ярмольник и подчеркнул, что все, кто не поддержал войну, "слепые или сумасшедшие, раз не понимают".

Ранее стало известно, что иноагента и музыканта Андрея Макаревича за критику войны в Украине и кровавого путинского режима хотят лишить звания народного артиста РФ и социальных выплат.

Также украинский певец Гарик Кричевский раскрыл страшную тайну путиниста Стаса Михайлова. Шансонье рассказал, благодаря чему на самом деле пропагандистский певун стал популярным.

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