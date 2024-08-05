"Одна голова": путинистка Надежда Бабкина ужаснула фанатов своим видом - что с ней

Российская певица Надежда Бабкина, которая поддерживает страшное полномасштабное вторжение РФ в Украину, похвасталась фотографией из отпуска.
В своих соцсетях путинистка опубликовала фото, на котором показалась в шортах и рубашке, но вместо восторга получила много тревожных комментариев.
"Крым для меня не только - место силы, но и место счастья!", - написала любительница диктатора Путина о незаконно оккупированном россиянами украинском полуострове.
Поклонники же высказали свое мнение на счет внешнего вида артистки:
"Это не Бабкина",
"Немного напугала фотография",
"Ее вообще не узнать. Одна голова. Перебор какой-то",
"Перехудела!", - написали подписчики.
Кто такая Надежда Бабкина?
Надежда Бабкина – советская русская народная и эстрадная певица, исследовательница народной песни, педагог. Народная артистка РСФСР (1992). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Член партии "Единая Россия" с 2001 года. Активно поддерживает преступную войну в Украине и путинский режим. 11 марта 2014 года поддержала Российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общественности "Деятели культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".
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Ранее стал известен пол ребенка Владимира и Кати Остапчук. Пара показала видео с трогательной церемонии, на которой они узнали, кто у них появится на свет уже к концу декабря.
Также украинский шоумен и общественный деятель Сергей Притула признался, готов ли пойти в ВСУ, на каких условиях получил отсрочку и когда примет решение от нее отказаться.
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