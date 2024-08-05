"Одна голова": путинистка Надежда Бабкина ужаснула фанатов своим видом - что с ней

Надежда Бабкина заметно сбросила вес и взволновала этим поклонников.

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Надежда Бабкина удивила фанатов своим видом / коллаж: Главред, фото: t.me/nadezhda_babkina

Российская певица Надежда Бабкина, которая поддерживает страшное полномасштабное вторжение РФ в Украину, похвасталась фотографией из отпуска.

В своих соцсетях путинистка опубликовала фото, на котором показалась в шортах и рубашке, но вместо восторга получила много тревожных комментариев.

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"Крым для меня не только - место силы, но и место счастья!", - написала любительница диктатора Путина о незаконно оккупированном россиянами украинском полуострове.

Поклонники же высказали свое мнение на счет внешнего вида артистки:

"Это не Бабкина",

"Немного напугала фотография",

"Ее вообще не узнать. Одна голова. Перебор какой-то",

"Перехудела!", - написали подписчики.

Надежда Бабкина в Крыму / фото: скрин t.me/nadezhda_babkina

Кто такая Надежда Бабкина? Надежда Бабкина – советская русская народная и эстрадная певица, исследовательница народной песни, педагог. Народная артистка РСФСР (1992). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Член партии "Единая Россия" с 2001 года. Активно поддерживает преступную войну в Украине и путинский режим. 11 марта 2014 года поддержала Российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общественности "Деятели культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".

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Ранее стал известен пол ребенка Владимира и Кати Остапчук. Пара показала видео с трогательной церемонии, на которой они узнали, кто у них появится на свет уже к концу декабря.

Также украинский шоумен и общественный деятель Сергей Притула признался, готов ли пойти в ВСУ, на каких условиях получил отсрочку и когда примет решение от нее отказаться.

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