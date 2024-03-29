"Замри паскудная Европа": путинистка Бабкина написала похабный стишок

Путинистка Надежда Бабкина, которая особенно рьяно поддерживает убийства украинцев и военное нападение России на Украину, написала грубый стих, где в своей базарной манере высказалась в отношении Европы, в которой не так давно отдыхала сама.
Видео появилось в одном из пропагандистских телеграмм-каналов "Не Малахов". Там Бабкина на доске пишет четверостишье:
"Замри паскудная Европа и не качай свои права, ты у России только заднее место (неценз. - авт.), у думаешь, что голова", - написала Бабкина, добавив, что это ее "мнение" и она "может позволить себе выражать его так, как хочет".
На видео - Бабкина пишет "стих":
К слову, примитивное четверостишие Бабкина украла у одного из "авторов" в запрещенной социальной сети "ВК".
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Напомним, ранее Бабкиной стало плохо во время очередной патриотической оргии перед оккупантами. Певичка почувствовала себя плохо во время записи на студии "Звезда". Во время выступления у неё закружилась голова. На место вызывали скорую.
Ранее Бабкина появилась в оккупированном Россией Крыму и стала хвастаться своими фотографиями. На своей странице в Instagram, певица разметила фото с перекошенным ртом. Она восседает на диване, увешанная кольцами. "Отпуск закончился, а фотографии остались, ну и добрые воспоминания о том счастье, которое подарил мне наш Крым", - написала пропагандистка и певица.
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