Очень тяжелое состояние: Пугачевой в РФ заочно поставили диагноз

Кратко:
- Какую тяжелую болезнь "присвоили" Пугачевой
- Как она отреагировала
В террористической России все надеятся услышать хоть какие-то хорошие новости об Алле Пугачевой, которая не поддерживает военное и кровавое вторжение России в Украину.
Чтобы хоть как-то потешить своих сограждан, они опрашивают карманных специалистов, чтобы те делали выводы о здоровье певицы, основываясь на ее фото. Не стал исключением и очередной вброс российских СМИ.
Так, теперь Примадонне приписали тяжелейшее депрессивное состояние из-за невозможности посетить ее скрепную родину. "Алла Пугачева, естественно, тоже испытывает сейчас очень тяжелое состояние, которое можно назвать в прямом смысле депрессией. Проблема будет усугубляться, потому что для нее обратного пути нет. Она загнала себя в ловушку", — заявил с надеждой Ланг.
Между тем, прогнозам и мечтам россиян, которые планомерно уничтожают Украину, сбыться не суждено. Пугачева прекрасно живет в другой стране, спокойно путешествует по миру и растит вместе со своим мужем Максимом Галкиным детей.
Очевидно также, что женщина не стала реагировать на очередную ложь пропагандистских СМИ.
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Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гигии признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
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О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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