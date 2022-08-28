"Очень чувственно ‒ до мурашек": Дорофеева трогательно спела хит Кузьмы Скрябина

Нежное исполнение Надей Дорофеевой любимого миллионами украинцев хита Кузьмы Скрябина "Спи собі сама" очень и очень тронуло многих слушателей.
Известная певица, бывшая вокалистка группы "Время и стекло" и тренер вокального шоу канала 1+1 "Голос країни-12" Надя Дорофеева выступила в киевском метро на концерте ко Дню Независимости с трогательной кавер-версией легендарной песни Кузьмы Скрябина "Спи собі сама".
Нежное исполнение любимого хита очень тронуло слушателей. Вместе с Дорофеевой знакомые строчки пели все присутствующие на концерте.
"Это было очень чувственно ‒ до мурашек", " Песни Скрябина навсегда в сердце, они доводят до слез", "Если бы Скрябин слышал это, я уверена, он был бы в восторге", ‒ написали восторженные фанаты Дорофеевой.
Напомним, украинский поп-певец Владимир Дантес (и бывший муж Нади Дорофеевой) продолжает подогревать слухи о романе с Дашей Кацуриной - украинской дизайнеркой и рестораторкой, соответственно, с бывшим мужем которой сейчас встречается Дорофеева.
К слову, самая Надя недавно призналась в любви бывшему коллеге по дуэту "Время и Стекло" Алексею Завгороднему (Позитиву).
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