"Общаемся": Фединчик раскрыл, что связывает его с Денисенко сейчас

Известный украинский актер и военный Андрей Фединчик раскрыл, что его связывает с бывшей супругой Наталкой Денисенко. В интервью изданию Blik знаменитость рассказал об их отношениях сейчас.
По словам Фединчика, бывшие супруги продолжают общаться даже после всех пережитых скандалов. Однако их контакты сохраняются только из-за общего ребенка — сына Андрея.
"По сыну общается. Только по сыну", — поделился актер.
Также Андрей поддержал звездную куму Ксению Мишину, которая в разгар скандала между супругами выступила в его защиту. Тогда актриса публично обвинила Денисенко во лжи. И Мишина, и Фединчик после своих откровенных высказываний заявили, что хотят закрыть тему развода актерской пары.
"Я Ксению поддерживаю в этом. Что на этот счет у нас все сказано. И она сказала все, и я тоже", — считает Фединчик.
Андрей Фединчик и Наталка Денисенко - развод
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись в мае 2025 года после 8 лет брака. Причиной разрыва звездная пара назвала личные разногласия, усталость и напряжение, возникшие, в частности, из-за службы Андрея в ВСУ. Однако развод сопровождался скандалами и слухами про измены Наталки Денисенко.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
