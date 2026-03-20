"Общаемся": Фединчик раскрыл, что связывает его с Денисенко сейчас

Кристина Трохимчук
20 марта 2026, 10:07
Пара разошлась со скандалом в прошлом году.
Андрей Фединчик интервью
Андрей Фединчик - развод с Наталкой Денисенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Вы узнаете:

  • Какие отношения у Андрея Фединчика и Наталки Денисенко после развода
  • Почему актер поддерживает Ксению Мишину

Известный украинский актер и военный Андрей Фединчик раскрыл, что его связывает с бывшей супругой Наталкой Денисенко. В интервью изданию Blik знаменитость рассказал об их отношениях сейчас.

По словам Фединчика, бывшие супруги продолжают общаться даже после всех пережитых скандалов. Однако их контакты сохраняются только из-за общего ребенка — сына Андрея.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

"По сыну общается. Только по сыну", — поделился актер.

Также Андрей поддержал звездную куму Ксению Мишину, которая в разгар скандала между супругами выступила в его защиту. Тогда актриса публично обвинила Денисенко во лжи. И Мишина, и Фединчик после своих откровенных высказываний заявили, что хотят закрыть тему развода актерской пары.

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик развелись в 2025 году / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

"Я Ксению поддерживаю в этом. Что на этот счет у нас все сказано. И она сказала все, и я тоже", — считает Фединчик.

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко - развод

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись в мае 2025 года после 8 лет брака. Причиной разрыва звездная пара назвала личные разногласия, усталость и напряжение, возникшие, в частности, из-за службы Андрея в ВСУ. Однако развод сопровождался скандалами и слухами про измены Наталки Денисенко.

Андрей Фединчик
Андрей Фединчик / инфографика: Главред
Андрій Федінчик
Андрій Федінчик / інфографіка: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что состояние здоровья Аллы Пугачевой серьезно обеспокоило ее поклонников. Певица, которая открыто поддерживает Украину, появилась на публике с тростью. Известная артистка Анна Калашникова прокомментировала состояние Примадонны.

Также ведущая Леся Никитюк поделилась трогательной историей знакомства со своим женихом — военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Знакомый военнослужащий звезды рассказал Никитюк о чувствах друга и предложил им познакомиться.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

новости шоу бизнеса Наталка Денисенко Андрей Фединчик
Новости партнеров

Главное за день

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершения

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершения

Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

В Украине стартовал кешбэк на топливо: кто и сколько сможет получить

В Украине стартовал кешбэк на топливо: кто и сколько сможет получить

Популярное

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Китайский гороскоп на сегодня, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

Китайский гороскоп на сегодня, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

Последние новости

По всей Украине проходят масштабные обыски в медучреждениях: что стало причиной

РФ зарабатывает на нефти, но есть нюанс: что будет с экономикой врага

Путинист Киркоров "кинул" собственных детей ради шоу

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершенияФото

Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
Копия Николаев: невестку Королевой застукали с новым мужчиной

"Общаемся": Фединчик раскрыл, что связывает его с Денисенко сейчас

В Украине стартовал кешбэк на топливо: кто и сколько сможет получить

ВСУ изменили тактику ударов и создают для РФ серьезные проблемы на всех уровнях — ISW

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

Когда Украина была королевством: где проходили её границы на карте и кто был королёмВидео

7 вещей, которые давно пора убрать из шкафа в спальне: список удивит многих

Почему эстонская Нарва может стать началом конца НАТО: прогноз Портниковамнение

РФ атаковала корабли с зерном в Одесской области: есть пострадавшиеФото

РФ ударила по Запорожью, Харькову и еще трем областям, есть прилеты и раненые: детали

Чтобы не было блэкаутов: на ЧАЭС началось новое строительство - что известно

Скандал на МастерШеф: военная пришла в шоу, когда должна была быть на больничном

Тысячи морпехов и боевые корабли: США срочно перебрасывают войска на Ближний Восток

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

Гороскоп на завтра, 21 марта: Девам - конфликт, Весам - сюрприз

Шаг в новую жизнь: для каких знаков зодиака судьба готовит перезагрузку

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Звезда Голливуда возвращается в кино через год после смерти

Эксперты назвали самое полезное масло для жарки: большинство даже не догадываются

Linkin Park зарегистрировали в РФ товарный знак - детали

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

Бывший жених Melovin рассказал о новом романе

РФ может изменить ситуацию в свою пользу: тревожный прогноз о завершении войны

Изящная, как фея: как выглядит 17-летняя дочь солиста ТІК

РФ установила дедлайн и первую цель: ВСУ раскрыли, какие города под прицелом Кремля

Звезда "Розтину покаже" назвал трех самых красивых актрис Украины

Защитят перец от грибка и тли: какие растения-компаньоны посадить рядомВидео

Жена Уиллиса показала его свежее фото в день 71-летия актера

Синоптик удивила прогнозом: какой будет погода в Киеве 20 марта

График отключений переписали: свежие графики для Днепра и области на 20 мартаФото

Ракетные удары по Москве: в Foreign Policy узнали о подготовке мощной атаки

Свет будет не у всех: график отключений для Запорожской области на 20 марта

Украинская олимпийская чемпионка раскрыла пол первенца

Часы со светом изменились: графики отключений для Черкасской области на 20 марта

Почти безумие: их отправили на выжженную землю и через 40 лет эффект сразил всех

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победаВидео

В сети появилось свежее фото Лины Костенко: как она выглядит в свои 96 лет

Люди, рождённые в конкретные четыре месяца, обладают уникальной харизмой

Температура поднимется: в какой из дней выходных в Днепре будет теплее всего

"Я очень рада": известная певица сделала прогноз об окончании войны в Украине

Когда закончится война с Ираном: раскрыт неожиданный прогноз и главное условие

"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

