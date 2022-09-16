'Обнимаю с верой и молитвами!': Алла Мазур поддержала тех, кто узнал об онкодиагнозе

Алла Мазур / пресс-служба 1+1

Ведущая 1+1, любимица миллионов украинцев всех поколений Независимости, Алла Мазур 16 сентября отмечает свой день рождения. Традиционно Алла вышла на связь в своих соцсетях и сделала видеообращение.

Берегиня украинских новостей Алла Мазур поблагодарила каждого за поддержку Родины и подчеркнула, что эти полгода войны дали чувство необъятной любви к украинцам. Также Алла обратилась с особыми словами к тем, у кого свой, критический отсчет времени с момента выявления онкозаболевания: "Обнимаю вас с верой и молитвами! Помните: у человека можно отобрать все, кроме одного - воли. И воли избирать свое отношение к обстоятельствам. Рак излечим. Знайте это. Не молчите о своем диагнозе! И не бойтесь обращаться за помощью. Силы прибудут".

Алла Мазур / пресс-служба 1+1

Телеведущая вдохновила и заинтриговала возможными изменениями во внешности - задумывается над длинными волосами. В 2019 году, когда Алла Мазур рассказала о своей победе над онко, ее невероятные фотографии в новом модном образе с короткой прической после химий для украинской версии французского журнала Marie Claire, - вдохновили тысячи людей верить в выздоровление.

"Я вот уже не успеваю поправлять свою короткую прическу, потому что очень быстро отрастают кудри - и даже задумалась о варианте длиннее", - говорит Алла Мазур в своем видеообращении.

Также Алла обратила внимание на актуальные потребности онковыздоравливающих. Лекарства, которые по потребностям в этом году закупило государство - ожидаются только начиная с ноября. И сейчас многие онкоцентры выживают благодаря гуманитарке. Ведущая обратилась к фармацевтическим компаниям не прекращать гуманитарные поставки лекарств в Украину.

"Я прошу также сегодня каждого из вас, дорогие мои друзья - поддержать фонд "Inspiration Family", соучредитель которого Инесса Матюшенко. Она сама одержала победу. И сейчас работает над тем, чтобы объединить усилия государства, врачей, пациентов и общественного сектора. Сейчас фонд собирает средства на важный препарат Капецитабин: его критически не хватает. Если можете - сделайте свой маленький или большой вклад. И мы вместе - подарим новые счастливые дни рождения - еще многим и многим нашим землякам", - призывает Алла Мазур.

https://bekind.ua/uk/project?id=35e9f11d-c52a-41d7-989b-f8eb986fd508&fbclid=IwAR22Y4bjh3JYQGkudplGpeVz_40fRJpx5yB2tWKoE376zR4-1oQWQ5qS3UY