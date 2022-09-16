УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Обнимаю с верой и молитвами!": Алла Мазур поддержала тех, кто узнал об онкодиагнозе

16 сентября 2022, 15:27

Берегиня украинских новостей Алла Мазур поблагодарила каждого за поддержку Родины.

'Обнимаю с верой и молитвами!': Алла Мазур поддержала тех, кто узнал об онкодиагнозе
Алла Мазур / пресс-служба 1+1

Ведущая 1+1, любимица миллионов украинцев всех поколений Независимости, Алла Мазур 16 сентября отмечает свой день рождения. Традиционно Алла вышла на связь в своих соцсетях и сделала видеообращение.

Берегиня украинских новостей Алла Мазур поблагодарила каждого за поддержку Родины и подчеркнула, что эти полгода войны дали чувство необъятной любви к украинцам. Также Алла обратилась с особыми словами к тем, у кого свой, критический отсчет времени с момента выявления онкозаболевания: "Обнимаю вас с верой и молитвами! Помните: у человека можно отобрать все, кроме одного - воли. И воли избирать свое отношение к обстоятельствам. Рак излечим. Знайте это. Не молчите о своем диагнозе! И не бойтесь обращаться за помощью. Силы прибудут".

'Обнимаю с верой и молитвами!': Алла Мазур поддержала тех, кто узнал об онкодиагнозе
Алла Мазур / пресс-служба 1+1

Телеведущая вдохновила и заинтриговала возможными изменениями во внешности - задумывается над длинными волосами. В 2019 году, когда Алла Мазур рассказала о своей победе над онко, ее невероятные фотографии в новом модном образе с короткой прической после химий для украинской версии французского журнала Marie Claire, - вдохновили тысячи людей верить в выздоровление.

"Я вот уже не успеваю поправлять свою короткую прическу, потому что очень быстро отрастают кудри - и даже задумалась о варианте длиннее", - говорит Алла Мазур в своем видеообращении.

Также Алла обратила внимание на актуальные потребности онковыздоравливающих. Лекарства, которые по потребностям в этом году закупило государство - ожидаются только начиная с ноября. И сейчас многие онкоцентры выживают благодаря гуманитарке. Ведущая обратилась к фармацевтическим компаниям не прекращать гуманитарные поставки лекарств в Украину.

"Я прошу также сегодня каждого из вас, дорогие мои друзья - поддержать фонд "Inspiration Family", соучредитель которого Инесса Матюшенко. Она сама одержала победу. И сейчас работает над тем, чтобы объединить усилия государства, врачей, пациентов и общественного сектора. Сейчас фонд собирает средства на важный препарат Капецитабин: его критически не хватает. Если можете - сделайте свой маленький или большой вклад. И мы вместе - подарим новые счастливые дни рождения - еще многим и многим нашим землякам", - призывает Алла Мазур.

https://bekind.ua/uk/project?id=35e9f11d-c52a-41d7-989b-f8eb986fd508&fbclid=IwAR22Y4bjh3JYQGkudplGpeVz_40fRJpx5yB2tWKoE376zR4-1oQWQ5qS3UY

Алла Мазур
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:28

Зачем добавлять уксус в стиральную машину: поможет навсегда забыть о надоедливой проблеме

15:27

"Обнимаю с верой и молитвами!": Алла Мазур поддержала тех, кто узнал об онкодиагнозеВидео

15:24

Самый вкусный и очень легкий ягодный пирог: простой рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

15:14

Анна Кошмал в белоснежном мини-платье похвасталась безупречными формами

14:36

ВСУ выбивают войска РФ с юга Украины, на Херсонщине идут тяжелые боиВидео

Реклама
14:28

Готовили пророссийский "референдум": в Бердянске ликвидировали зама гауляйтера с женойВидео

14:23

На Херсонщине десятки оккупантов попрошайничают, потому что отказались воевать – разведкаВидео

14:09

"Он спросил, как стрелять": Пикалов рассказал о сложном разговоре с 16-летним сыном в начале войныВидео

13:56

Закрыть небо над Украиной: в ОП оценили вероятность помощи авиации НАТО и западного ПВОВидео

13:50

Непостоянные и ветреные: 7 женских имен, обладательницы которых склонны к изменам

13:28

РФ ударила ракетами по Кривому Рогу, есть попаданияВидео

13:20

Армия Украины освободила практически всю Харьковскую область – ЗеленскийВидео

13:10

В Луганске мощная "бавовна": в результате взрыва уничтожен "генпрокурор" "ЛНР"Видео

13:00

Гороскоп на завтра, 17 сентября 2022: Ракам – находка, Весам – неприятности, Водолеям – знаки судьбыВидео

12:58

Нас ждет судьба Израиля, после возвращения территорий придется привыкнуть к постоянным терактам – ЧорновилВидео

12:56

Смелые, красивые люди: певица LP поддержала Украину в ВаршавеВидео

12:55

Погранслужба Кыргызстана заявляет, что Таджикистан атаковал объекты на территории республики

12:34

В Европе бастуют против концертов Лорак

12:32

В Кремле намерены отстранить Путина от власти и уже составили план – ПионтковскийВидео

12:30

Звездный экстрасенс Макс Гордеев рассказал, когда Настя Каменских станет мамойВидео

Реклама
12:12

Грохот и гигантский столб дыма: в Херсоне прилет по админзданию оккупантовВидео

11:41

Груз 200 для Ростова: ВСУ уничтожили военного летчика оккупантов РФВидео

11:37

Около 3,5 тысяч "мобилизованных" в "ЛДНР" жителей Донбасса отказались воевать и убежали с позицийВидео

11:31

Актриса Петрожицкая назвала российского актера, который поддержал ееВидео

11:30

Вера Брежнева и Константин Меладзе официально развелись ещё летом - росСМИВидео

11:15

Мощный удар зениток: ВСУ сбили ударный вертолет РФ АллигаторВидео

10:59

Кондратюк рассказал, как Марченко попала на "Х-фактор"Видео

10:45

Принцу Гарри разрешили надеть военную форму

10:36

Украина после освобождения Изюма контролирует север Донецкой и Луганской областей – КузанВидео

10:30

"Отжали обратно": оккупанты жалуются на потерю захваченных территорий на ХерсонщинеВидео

10:21

Плохо дело: актриса Марго Робби вышла в слезах из дома своей подруги Кары Делевинь

09:56

Запад не допустит поражения Украины в войне: генерал-лейтенант ВСУ назвал причинуВидео

09:49

Боеприпасы для HIMARS и снаряды: в США рассказали о новом пакете военной помощи для УкраиныВидео

09:40

Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс станут родителями в четвертый раз

09:33

Даже то, что Путин до сих пор жив, уже не сдерживает РФ от распада - Черновил

09:25

ВСУ выбили оккупантов из двух населенных пунктов под Изюмом - ISWВидео

09:14

Собчак перестала скрывать беременность

09:07

Армия Украины успехом на Харьковщине устроила перелом в войне с Россией – экспертВидео

09:05

Что будет, если постоянно пить сладкий чай: 3 причины немедленно избавиться от этой привычки

09:00

Как Европа дала России по зубам в ответ на газовый шантаж

Реклама
08:41

Зима даст фору ВСУ: Чорновил спрогнозировал сроки "горячей фазы" войныВидео

08:30

Зачем бутылка в бачке в унитазе: вы удивитесь, когда узнаете этот лайфхакВидео

08:23

"Изюм – это несколько Буч и Бородянок": в городе обнаружили массовое захоронение на более чем 440 телВидео

08:10

ШОС или Китай собирает друзеймнение

07:59

Прилеты по аэродрому и базе РФ: в Мелитополе прогремели мощные взрывыВидео

07:25

"Бавовна" на базах в Севастополе развеет миф о "неприступной крепости" РФ – РоманенкоВидео

07:05

Как почистить замшевую обувь: 5 способов, от которых замша будет выглядеть как новаяВидео

06:50

Удары по мосту и переправам РФ: на юге ВСУ "покрошили" оккупантов и отрезали пути отступленияВидео

06:47

Проект бюджета на 2023 год: важные деталимнение

06:26

Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на $600 млнВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять