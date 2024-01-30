"Нужно собирать чемодан": звезда "Танців з зірками" высказалась о разводе

Илона Гвоздева прокомментировала слухи, которые возникли после ее неоднозначных высказываний.

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Илона Гвоздева раскрыла секрет отношений с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Украинская танцовщица, звезда шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева в начале января намекнула на разлад в браке с мужем, с которым состоит в отношениях уже 14 лет. Тогда она удивила поклонников размышлениями о призрачности счастья.

В недавнем интервью для "Люкс ФМ" артистка объяснила свои слова. "Могу всех заверить, с мужем у меня все хорошо, но для полного счастья женщине иногда нужно немножко больше, чем просто дети, работа и брак", - убеждена она.

Меж тем Гвоздева призналась, что развод - тема, которая на ее с мужем повестке дня всплывает регулярно. Таким образом танцовщица держит отношения в тонусе. "У меня есть секрет – для долгосрочных отношений раз в год точно нужно собирать чемодан. Или хотя бы делать вид, что ты уходишь, чтобы муж всегда хотел тебя содержать и завоевывать. Мне кажется, это у меня пока что получается", - рассказала хореограф.

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Впрочем, Гвоздева с мужем обсуждает и вполне реальные сценарии расставания. Вместе они договорились отложить решение глобальных проблем в отношениях до периода после победы.

"Мы решили, что все вопросы, если, не дай бог, они будут появляться в наших отношениях, будем решать именно после окончания войны, потому что сейчас депрессивно-негативное состояние – его нельзя связывать с отношением друг к другу", - говорит Илона Гвоздева

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