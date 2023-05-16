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"Нужно обязательно загадать желание": Noize MC едко пошутил про кончину Путина

Дмитрий Видоменко
16 мая 2023, 19:22 обновлено 16 мая, 19:22
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Рэпер Noize MC активно гастролирует в странах ЕС, собирая полные залы. На концерте артист мощно пошутил про смерть Путина
Путин, Нойз
Владимир Путин, Noize MC / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com/ и скриншот из видео

Известный российский рэп- и рок-музыкант Noize MC (псевдоним Ивана Алексеева), который давно осудил украино-российскую войну, во время одного из своих выступлений в Европе, артист сильно и в стиле черного юмора пошутил про кремлевского диктатора Владимира Путина. Ролик быстро стал вирусным в Сети.

"Во время исполнения следующей песни нужно обязательно загадать желание. Только никому его не рассказывайте, а то не сдохнет", – произнес со сцены Noize MC, предваряя исполнение трека "Кооператив "Лебединое озеро".

После слов звезды зрители взорвались бурными и продолжительными аплодисментами ‒ потому как поняли, что Алексеев намекал на смерть русского диктатора Путина.

видео дня

Нойз МС

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

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