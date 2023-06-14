УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Нули на одной руке не сосчитаешь: сколько при разводе получит невеста Роналду

Анна Подгорная
14 июня 2023, 03:45
4
Джорджина Родригес уже стала обеспеченной женщиной до конца своих дней, сообщают инсайдеры.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми
Стало известно, сколько денег Криштиану Роналду завещал Джорджине Родригес / коллаж: Главред, фото: instagram.com/georginagio

Испанская модель Джорджина Родригес вытащила счастливый билет, когда в модном бутике, где она работала, познакомилась с португальским футболистом Криштиану Роналду. В 2017 году между ними закрутился бурный роман, который перерос в настоящие семейные отношения.

Сейчас пара вместе воспитывает 5 детей - троих Роналду, и двоих, которых ему родила Родригес. Спустя 6 лет, модель так и не стала женой футболиста, однако бедствовать ей не придется до конца ее дней.

Криштиану якобы уже включил возлюбленную в свое завещание. Об этом сообщает Thе Daily Mail. Даже если пара расстанется, так и не узаконив отношения, Джорджина Родригес может ежемесячно рассчитывать на содержание в размере 100 тысяч евро.

Семейное гнездышко, вилла в Мадриде под названием "La Finca", также является частью наследства модели. Предполагается, что такая щедрость в отношении Родригес является результатом того, что женщина стала опекуном не только для своих биологических детей от Роналду, но и его наследников от предыдущих отношений.

Смотрите видеорепортаж про скандалы и драмы личной жизни Криштиану Роналду и Джорджины Родригес:

Ранее стало известно, что отношения украинской певицы Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным перешли на новый уровень - артистка познакомила избранника с мамой.

Также в Сети появилась реакция голливудской звезды Натали Портман на измену ее супруга, которая быстро стала достоянием общественности. Инсайдеры раскрыли, какая атмосфера сейчас царит в семье актрисы.

Другие новости:

шоу-бизнес Криштиану Роналду Джорджина Родригес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Готовим сценарии": Зеленский обещает наказать руководство РФ за войну в Украине

"Готовим сценарии": Зеленский обещает наказать руководство РФ за войну в Украине

21:39 Украина
"Санитарная зона - уничтожение всего": у Зеленского резко ответили на бред Путина

"Санитарная зона - уничтожение всего": у Зеленского резко ответили на бред Путина

21:10 Политика
Украина получит мощное оружие в мире: США и Британия объявили о серьезной помощи для ВСУ

Украина получит мощное оружие в мире: США и Британия объявили о серьезной помощи для ВСУ

19:43 Мир
Все главные новости

Последние новости

03:45

Нули на одной руке не сосчитаешь: сколько при разводе получит невеста Роналду

03:20

Подрыв Каховской ГЭС: многие краснокнижные животные исчезли навсегда - биологВидео

02:50

Можно ли жарить мясо на сале: неожиданный ответ просто сразит наповал

02:20

Головоломка, которая ломает мозг: нужно расположить числа от 0 до 6 хитрым способом

01:43

Сверхсложный тест на IQ: только гений найдет на фото Фриду Кало без бровей за 7 секунд

В России уже появились предпосылки для гражданской войны - ФесенкоВ России уже появились предпосылки для гражданской войны - Фесенко
01:35

Политолог спрогнозировал, поддержит ли население РФ рейды русских добровольцевВидео

00:45

"Все считают меня странной": женщина рассказала, почему у ее сыновей одинаковые имена

00:42

"Это наши последние годы": звезда сериала "Во все тяжкие" уходит на покой

13 июня, вторник
23:55

На Макса Барских написали заявление в полицию за исполнение песни на русском

Реклама
23:35

"Как свиньи кричат и врут": Фейгин объяснил, зачем РФ визжит о "безумных" потерях ВСУВидео

22:51

Почему 15 июня никогда нельзя подметать дома: приметы и строгие запреты дняВидео

22:46

"Титушки вдовы Да Винчи": Кондратюк резко набросился на МихайловуВидео

22:45

Стекло будет блестеть: 3 лучших способа вымыть окна без разводов за 5 минут

22:24

"Они оборзели?": Путин выдал, что Украина якобы занимает "исторические территории" РФВидео

22:06

Дональд Трамп взят под стражу в суде МайамиВидео

21:39

"Готовим сценарии": Зеленский обещает наказать руководство РФ за войну в УкраинеВидео

21:26

Как на украинском сказать "яичко всмятку" и "глазунья": Авраменко удивил ответомВидео

21:10

"Санитарная зона - уничтожение всего": у Зеленского резко ответили на бред Путина

20:45

Пенсионеры в Украине могут получить сразу несколько пенсий за раз: кому повезетВидео

20:20

"Бьемся, как львы": Маркус рассказал о реальных потерях на фронтеВидео

Реклама
19:58

Зря они Каховскую ГЭС взорвали, ей-богу, зрямнение

19:54

Путин проболтался, зачем взорвал Каховскую ГЭСВидео

19:43

Украина получит мощное оружие в мире: США и Британия объявили о серьезной помощи для ВСУВидео

19:11

"Долго кричала "Давид!", потом и сама сгорела...": детали гибели учительницы в Кривом РогеФотоВидео

19:07

"С последующим вызовом в воинскую часть": Виталий Козловский получил повестку

18:54

Путин впервые отреагировал на события под Белгородом и анонсировал укрепление границыВидео

18:49

"Ждем много-много тяжелых новостей": астролог назвала 9 городов Украины, которые под ударомВидео

18:02

"Мы проснулись в крови, лезли балконами": очевидцы рассказали об ударе по Кривому РогуВидео

17:59

Путин выдал новые цели войны и пригрозил ввести "санитарную зону" в УкраинеВидео

17:58

"Покойся с миром, Даня": в Кривом Роге россияне убили 21-летнего мужа и отцаФотоВидео

17:29

Для чего добавляют вино в шашлык: феерический трюк удивит наповал всех кулинаров

17:15

Вера Брежнева тайно выступает для российских олигархов - СМИВидео

16:44

Мама не сдерживает эмоций: российская ракета убила молодых супругов в Кривом РогеФотоВидео

16:23

Женщина протирала лицо водкой и показала, что с ней сталоВидео

16:10

"Он для них — смертельный враг": эксперт рассказал, кто стоит за ПригожинымВидео

16:03

В Украину ворвется африканская жара: синоптики назвали, когда ждатьВидео

15:55

Звездопад: ещё один российский шоумен экстренно госпитализирован в кардиологию

15:50

"Дедуля снова забыл таблетки": Киркоров опозорился на росТВВидео

15:42

Лукашенко признался, что перенес болезнь на ногах: "Бегал, прыгал, в хоккей играл"

15:30

Любовь, как в сказке: 3 самые совместимые знаки зодиакаВидео

Реклама
15:22

Зачем 14 июня вытирали все углы в шкафах: приметы и строгие запреты дняВидео

15:20

Потом можно не гладить: как сушить одежду, чтобы не было складок

15:20

Матери путинистки Шукшиной резко стало хуже

15:18

Яд в воздухе и пустыня вместо воды: эколог о катастрофе из-за подрыва Каховской ГЭС

15:14

Повреждены многие здания и есть жертва: россияне подло обстреляли ХерсонщинуФотоВидео

15:06

Возлюбленная Остапчука призналась, когда начался их роман: был ли шоумен в браке

15:02

"Твое место – в Крыму": армяне в Монако набросились на КиркороваВидео

14:52

Два условия заставят россиян воевать против Путина: "Будет война всех против всех"Видео

14:44

Языковед Авраменко объяснил, почему говорить "в інстаграм" - неправильноВидео

14:28

"Танки будут": Берлин передаст Киеву сотню Leopard 1 для контрнаступления

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять