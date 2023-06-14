Нули на одной руке не сосчитаешь: сколько при разводе получит невеста Роналду

Испанская модель Джорджина Родригес вытащила счастливый билет, когда в модном бутике, где она работала, познакомилась с португальским футболистом Криштиану Роналду. В 2017 году между ними закрутился бурный роман, который перерос в настоящие семейные отношения.
Сейчас пара вместе воспитывает 5 детей - троих Роналду, и двоих, которых ему родила Родригес. Спустя 6 лет, модель так и не стала женой футболиста, однако бедствовать ей не придется до конца ее дней.
Криштиану якобы уже включил возлюбленную в свое завещание. Об этом сообщает Thе Daily Mail. Даже если пара расстанется, так и не узаконив отношения, Джорджина Родригес может ежемесячно рассчитывать на содержание в размере 100 тысяч евро.
Семейное гнездышко, вилла в Мадриде под названием "La Finca", также является частью наследства модели. Предполагается, что такая щедрость в отношении Родригес является результатом того, что женщина стала опекуном не только для своих биологических детей от Роналду, но и его наследников от предыдущих отношений.
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