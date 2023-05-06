Новый король Британии Чарльз III расчувствовался во время поцелуя сына

Принц Уильям нарушил традиции и преклонил колени, демонстрируя верность своему отцу Чарльзу III.

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Уильям растрогал Короля Чарльза III / Скриншот видео The Daily Mail

Свежекоронованный Чарльз III, который официально стал новым королем Великобритании, неожиданно расчувствовался во время церемонии коронации.

По информации The Daily Mail, король заволновался, когда принц Уильям, нарушив традицию, преклонил колени, чтобы присягнуть на верность своему отцу.

Он сказал: "Я, Уильям, принц Уэльский, клянусь вам в своей верности, и я буду нести вам веру и правду, как ваш сюзерен жизни и тела. Да поможет мне Бог". Затем он встал, коснулся короны и поцеловал короля в щеку. Чарльз был тронут до глубины души. Он кивнул своему сыну, сказав "аминь" и "спасибо, Уильям".

видео дня

На видео король Чарльз III растрогался от присяги Уильяма

Чарльз стал 40-м правящим государем, коронованным в Вестминстерском аббатстве на церемонии, восходящей к Вильгельму Завоевателю в 1066 году, когда архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил ему на голову корону Святого Эдуарда.

Отметим, что историческая коронация, за которой наблюдали по всему миру, была исполнением судьбы короля, но последовала за смертью его матери, королевы Елизаветы II, в сентябре прошлого года после 70-летнего правления.

Ранее Главред писал о том, как скучную церемонию разбавил своим поведением 5-летний принц Луи.

Напомним, в Лондоне в субботу, 6 мая, состоялась коронация Чарльза III. Торжественная церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Она длилась несколько часов, но историческое событие в Великобритании будут праздновать еще два дня. На церемонии побывали лидеры государств, правительств, иностранные делегации и послы. Украину на мероприятии представляли первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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