Коронация Чарльза ІІІ: 5-летний принц Луи стал звездой церемонии

Маленький принц Луи отличается строптивым характером и его маме Кейт Миддлтон приходится прилагать усилия, чтобы "держать его в узде" во время мероприятий.

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Коронация Чарльза / Скриншот YouTube

Принцу Луи всегда удается затмить всех на королевских мероприятиях: он показывает язык своей матери или резко закрывает уши на балконе Букингемского дворца — и сегодня он не подвел своих поклонников.

Как пишет The Daily Mail, принц и младший сын четы Уэльских Луи, которому 23 апреля исполнилось пять лет, сегодня снова растопили сердца в Вестминстерском аббатстве во время коронации короля Чарльза.

Четвертый в очереди на трон, мальчик выглядел царственно в сшитом на заказ костюме от портного с Сэвил-Роу, выглядел незаинтересованным, зевая на протяжении всей церемонии.

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Коронация Чарльза и принц Луи / Скриншот YouTube

Юный принц оглядел аббатство и показал пальцем на какие-то предметы, сидя рядом со своей старшей сестрой принцессой Шарлоттой во время открытия исторической службы.

Больше смешных фото принца Луи можно увидеть тут>>>

Когда же его сестра попыталась указать ему на порядок службы, он посмотрел в другую сторону, и зазевал от скуки.

Во время национальной трансляции было видно, как Луи пинался ногами, заставляя свою мать Кейт шептать ему замечания на ухо.

На видео принц Луи по-детски зевает во время коронации Чарльза

Восхитительный принц позже ворчливо откинулся на спинку стула, доказывая, что долгая служба, возможно, была слишком нудной для пятилетнего ребенка.

Принц изначально не должен был присутствовать на коронации, однако оказалось, что в последний момент семья решила включить его в участники церемонии.

Ожидается, что принц Луи не будет присутствовать на завтрашнем концерте в Виндзоре.

Напомним, в Лондоне в субботу, 6 мая, состоялась коронация Чарльза III. Торжественная церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Она длилась несколько часов, но историческое событие в Великобритании будут праздновать еще два дня. На церемонии побывали лидеры государств, правительств, иностранные делегации и послы. Украину на мероприятии представляли первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее Главред рассказывал, что церемония коронации Чарльза III планировалась более короткой и менее масштабной, чем была у Елизаветы II в 1953 году. Тем не менее, обошлась она в несколько раз дороже – 250 млн фунтов стерлингов (150 млн на меры безопасности и 100 млн на саму церемонию и трехдневное празднование) по сравнению с 47 млн фунтов в пересчете.

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