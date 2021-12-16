Новый "холостяк" рассказал, какую девушку пришел искать на шоу

Алекс Топольский / instagram.com/holostyakstb

Герой нового сезона реалити-шоу "Холостяк" 32-летний Алекс Топольский рассказал, какую именно девушку он ищет, и поведал, что для него важно в отношениях.

Топольский отметил, что так и не смог найти родственную душу в США, где он ведет свой бизнес, поэтому приехал за своей любовью в Украину.

"Я не сторонник отношений, построенных на взаимовыгоде. Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", - приводятся слова Топольского на странице проекта "Холостяк" в Instagram.

Как известно, премьера 12 сезона романтического реалити "Холостяк" состоится в марте 2022 года. Съемки шоу уже идут. Ведущим шоу снова стал Григорий Решетник.

Напомним, Алекс родился и вырос он во Львове. В 2006-2010 годах учился менеджменту во Львовском институте менеджмента.