Новой Мисс Вселенная Украина-2025 стала 25-летняя ровенчанка – кто она

Уже в ноябре она представит нашу страну на международном конкурсе в Таиланде.

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Новой Мисс Вселенная Украина-2025 стала девушка из Ровно / коллаж: Главред, фото: sofiya_tkachukk

Кратко:

София Ткачук родилась в Ровно, но с четырех лет жила за границей

Имеет диплом бакалавра по финансам

Мисс Вселенная Украина-2025 стала 25-летняя София Ткачук из Ровно. Уже в ноябре она представит нашу страну на международном конкурсе в Таиланде. Об этом сообщает Missukraine Universe на странице в Instagram.

Отмечается, что организаторы конкурса решили не проводить традиционное шоу с национальным отбором. Имя победительницы определили через народное голосование и личные собеседования. В финал попали пятеро девушек, среди которых жюри выбрало Софию.

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Ткачук родилась в Ровно, но с четырех лет жила за границей. Имеет диплом бакалавра по финансам от EAE Business School в Барселоне, владеет английским и испанским, сотрудничала с UNHCR и UNICEF. Занималась разработкой проектов в сфере паллиативной помощи, а сейчас ведёт бизнес и изучает макроэкономику.

"Меня саму увезли далеко от дома, и именно поэтому каждый день я работаю, чтобы помочь другим пройти этот путь: психологически, эмоционально и практически. Для меня это не просто помощь – это мой долг и призвание сердца", – говорит София.

Она мечтает использовать свою новую платформу для поддержки женщин, развития гуманитарных инициатив и продвижения более глубокого понимания, что красота – это не только внешность, но и внутренний свет и действенность.

В 2024 году титул Мисс Вселенная Украина носила одесситка Алина Пономаренко, которая, однако, не попала в ТОП-20 финалисток международного конкурса.

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